Propuštění rukojmí je priorita, říká Izrael. Může to ovlivnit operaci v Rafáhu

Události ČT: Izrael možná odloží invazi do Rafáhu (zdroj: ČT24)

Izraelské tanky a pěchota dál bojují ve střední části Pásma Gazy. I po měsících bombardování a pozemních střetech narážejí na odpor palestinských teroristických skupin. V oblasti podle armády stále fungují odpalovací zařízení, ze kterých startují rakety směrem na Izrael.

Každým dnem se navíc očekává začátek izraelské invaze do Rafáhu, kde našly útočiště přes dva miliony uprchlíků ze severních částí Pásma Gazy. „Během několika dní zaútočí Izrael na Rafáh. Všichni Palestinci z celé Gazy se tam shromáždili a stačí malý úder, aby je vyhnal. To by byla největší pohroma pro palestinský lid,“ varoval předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás.

„Vyzýváme Spojené státy, aby požádaly Izrael o zastavení operace v Rafáhu, protože Amerika je jediná země schopná zabránit Izraeli ve spáchání tohoto zločinu,“ prohlásil Abbás na konferenci v Saúdské Arábii.