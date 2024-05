Izrael zahájil evakuaci Rafáhu

Podle listu The Times of Israel armáda vybízí civilisty, aby se přesunuli do „humanitární zóny“ na pobřeží a do oblastí nedalekého Chán Júnisu. Deník Ha'arec uvedl, že detaily evakuace mají k dispozici mezinárodní a palestinské humanitární organizace.

Ha'arec v pondělí napsal, že aktivita IDF může být jen manévrem, který má zatlačit na palestinské teroristické hnutí Hamás, aby souhlasilo s dohodou o příměří. Pokud by nastal pokrok v jednání, Izrael by vojenskou operaci v Rafáhu mohl zastavit.