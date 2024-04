„Rafáh může počkat, rukojmí ne.“ Tisíce Izraelců vyšly do ulic, policie nasadila vodní děla

Tisíce Izraelců v pondělí večer demonstrovaly v Tel Avivu za dohodu o příměří v Pásmu Gazy a za propuštění rukojmí. Někteří protestující se střetli s policií, která proti nim použila vodní děla. Policie tvrdí, že bránila lidem v ilegálním protestu a snaze dostat se do ústředí vládní strany Likud. Někteří účastníci protestu ji obvinili z nepřiměřeného zásahu, píše server Times of Israel. Podle izraelských médií začne invaze do Rafáhu do 72 hodin, pokud nebude dosaženo dohody s Hamásem.