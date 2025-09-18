Izrael čelí kvůli svým aktivitám v Pásmu Gazy stále většímu mezinárodnímu tlaku. Zpráva tříčlenné komise OSN tvrdí, že se Jeruzalém dopouští v enklávě genocidy. Okolnostem války mezi židovským státem a teroristickým hnutím Hamás se v exkluzivním rozhovoru pro ČT věnoval izraelský exprezident Reuven Rivlin. Konflikt je dle něj v polovině, upozornil také, že Hamás chce s Izraelem skoncovat. Věnoval se též možnému dvoustátnímu řešení sporu, lidé v Gaze se dle něj musejí rozhodnout, zda dále podporovat Hamás.
Hamás nechce palestinský stát, ale zničit Izrael, řekl ČT exprezident Rivlin
Jsme teprve uprostřed války, protože Hamás nejsou bojovníci za svobodu. Jsou velmi, velmi dychtiví prosadit islámské myšlenky, ideje džihádu, jak tomu říkají v arabštině. Džihád je svatá válka proti Izraeli. Nechtějí nezávislý palestinský stát. Chtějí Izrael zničit, skoncovat s ním. A to je skutečný problém, protože posledních dvacet let neustále ostřelují naše města na jihu. Stejně jako Hizballáh na severu.
Jsou tu sunnité a šíité, všichni podporovaní Íránem. A ten si stanovil jako jeden ze svých cílů zničení židovského státu na Blízkém východě. A to je velmi, velmi špatné. My jsme si do 7. října mysleli, že Hamás je možná připravený se usadit v Gaze. Vládnout tam a pochopit, že neexistuje jiná možnost než žít vedle Izraelců. A že spolupráce nám všem může přinést mnoho výhod. Když ale vyznáváte ideologii likvidace druhé strany, máme problém. V minulosti, před 80 lety, se rodina národů rozhodla, že už nikdy více. Řekla: nikdy více.
Ministr (Itamar) Ben Gvir nedávno slíbil policistům, že na místě trosek Gaza City bude stát luxusní čtvrť pro izraelské policisty, tedy že tam budou žít Izraelci místo Palestinců. A to zdaleka není první takový výrok. Jeho kolega ministr (financí Becal'el) Smotrič opakovaně řekl, že obyvatelé Gazy budou vyhnáni.
Většina lidí v Izraeli s tím, co řekli, nesouhlasí. Mají právo to říkat, protože žijeme v demokracii. Opravdu vyjadřují svá přání. Vyjadřují své názory. Jsem ale přesvědčený, že devadesát procent Izraelců jejich názory nepřijímá. Ale co se počítá, je to, že vláda svým způsobem možná přijímá jejich myšlenky a požadavky jako členů koalice. Ale musím vám říct, že tito extremisté nejsou v Izraeli většinou. To je to nejmenší, co mohu říct. Jsou menšinou, zastupují 10 procent nebo 12 procent lidí.
Zvláštní ad-hoc komise OSN se ale přidala k některým nevládním organizacím, které už dříve prohlásily, že Izrael páchá genocidu a válečné zločiny v celém Pásmu Gazy. Jak se na to díváte?
Je třeba vzít v úvahu, že to, co Hamás spáchal 7. října, podporovalo 75 procent obyvatel Gazy. Podporovali myšlenky Hamásu. Dnes poskytují útočiště lidem z Hamásu tím, že dělají to, co jim řeknou. To, co jim Hamás nařídí. Je těžké zajmout jejich lidi, když dnes každý obyvatel Gazy může být v jednu chvíli nešťastným člověkem a v další chvíli jedním z teroristů. Takže máme problém.
Co se týče Agentury OSN pro palestinské uprchlíky neboli UNRWA, je tu hodně pokrytectví, co se týká Izraele. Rakety, které na nás odpalují, střílejí na Izrael ze škol a z nemocnic, které provozuje právě UNRWA. Hamás opravdu zneužil možnosti používat UNRWA jako krytí toho, co dělají proti Izraeli.
Nálada je dnes v Izraeli velmi, velmi, řekl bych, komplikovaná. Na jedné straně, když vidíme, co se děje s civilním obyvatelstvem a dětmi v Gaze, si všichni opravdu uvědomují, jak je to hrozné. Jak velice je to hrozné. Na druhou stranu tam všichni lidé poslouchají Hamás. Všichni plní rozkazy Hamásu, ať dělá, co dělá. To oni se musejí rozhodnout, že už toho bylo dost. Že už Hamás nenechají, aby jim vládl.
Jak vidíte budoucnost Gazy? Jak vidíte budoucnost řešení dvou států?
Lidé v Gaze se musejí rozhodnout. V minulosti vyhnali Mahmúda Abbáse a jeho palestinskou vládu. My s tím tenkrát v Gaze neměli nic společného, když je vyhnali a povraždili všechny ty lidi, kteří jim přišli za palestinskou stranu vládnout. Rozhodli se být nezávislí na palestinské vládě. Jiní lidé zase věří, že o Gazu se má opět starat právě ona. Egypťané zatím odmítají byť jen přemýšlet o tom, že by se postarali o obyvatelstvo Gazy. Arabské národy se musejí také rozhodnout, co se bude dít dál.
Když ale vidím, co se v Gaze děje, říkám si: jak je to možné? Musíme to zastavit. Ale nepůjde to do té doby, než Palestinci přestanou podporovat Hamás. Do té doby, než dojdou k názoru, že aby mohli žít v bezpečí, aby mohli žít na vysoké úrovni, nebo aspoň na rozumně vysoké úrovni, musejí opustit myšlenky na válku, musejí opustit myšlenky islamistického džihádu.