Izrael přerušuje kontakty s UNRWA

Izrael od čtvrtka přerušuje veškeré styky s agenturou OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA). Ve východním Jeruzalémě pak její činnost skončí úplně. Židovský stát instituci kritizuje za to, že dovolila, aby do ní pronikli stoupenci militantních palestinských skupin. Ředitel agentury varuje před rozsáhlými humanitárními dopady.

Od 30. ledna má u agentury OSN v Jeruzalémě ustat veškerá činnost. Židovský obyvatel Jeruzaléma Moše bydlí hned vedle. Na otázku, co soudí o rozhodnutí izraelské vlády uzavřít agenturu, odpověděl, že je to oprávněný záměr potom, co se odehrávalo v Gaze a na dalších místech.

Podobně smýšlí většina Izraelců. Zejména poté, co se někteří palestinští zaměstnanci UNRWA v Gaze zapojili do útoků ze 7. října. V Jeruzalémě ale UNRWA provozuje i zdravotní kliniky nebo školy. „Samozřejmě, že Palestinci potřebují tyto školy, protože nemají vždy na to, aby si platili soukromé,“ uvedl arabský obyvatel Jeruzaléma Issa.

Izrael namítá, že palestinské školství podporuje nenávist k židovskému státu. Například v úloze z matematiky. „Počet mučedníků první intifády je 1392 a druhé intifády 4673. Jaký je celkový počet mučedníků?“ píše se v učebnici.

Arabský obyvatel Jeruzaléma Sámir bere izraelské rozhodnutí fatalisticky. „Máme na to takové arabské přísloví. Dalo by se to přeložit jako: „Co s tím naděláme?“ To je prostě politika státu Izrael, taková je teď situace,“ popsal.