„Strach je nakažlivý.“ Harrisová a Obama se opřeli do Trumpa

Exprezident USA Barack Obama a bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová z Demokratické strany nebývale otevřeně kritizovali nedávné kroky vlády Donalda Trumpa. Podle Harrisové návrat republikána do Bílého domu vyvolal „velký pocit strachu“. Obamovi se nelíbí mimo jiné kroky v oblasti imigrace, cel či zastrašování zpravodajských médií, uvedla stanice CNN.

Od začátku druhého funkčního období Trump a jeho tým zahájili překotné změny ve všech klíčových oblastech. Obama se obul zejména do kroků federální vlády, tvrdé imigrační politiky, zátahu proti kritikům a zastrašování médií.

„Je to poprvé za nějakou dobu, co mluvím veřejně,“ prohlásil ve čtvrtek exprezident. „Představte si, že bych něco z toho udělal. Je nepředstavitelné, že by stejné strany, které nyní mlčí, tolerovaly takové chování ode mě nebo mých předchůdců,“ je přesvědčen demokrat.

Obama podle CNN dále uvedl, že si nemyslí, že Trumpovo oznámení nových cel, bude pro Ameriku dobré. Víc ho ale trápí to, co považuje za porušování práv ze strany Bílého domu. „Jsem hluboce znepokojen federální vládou, jež ohrožuje univerzity, pokud se nevzdají studentů, kteří uplatňují své právo na svobodu slova,“ zdůraznil politik.