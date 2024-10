Gruzie stojí před volbami na rozcestí mezi Ruskem a Západem

V sobotu 26. října čekají Gruzii parlamentní volby, v nichž se zřejmě rozhodne o tom, zda se země přikloní směrem k Rusku, nebo zda zvolí cestu k evropské integraci. Vztahy s Evropskou unií přitom v poslední době nejsou ideální. Brusel zmrazil proces přistoupení zakavkazské země k EU poté, co vládnoucí strana Gruzínský sen schválila zákon o zahraničním vlivu. Strana, která je svými kritiky označovaná za proruskou a vládne v Gruzii už dvanáct let, je podle průzkumů hlavním favoritem voleb. Opoziční uskupení ale mají velkou šanci získat dostatek hlasů, aby vytvořila koaliční vládu a odstavila Gruzínský sen od moci.

Pro vládní kritiky ale to, co vláda slibuje, není mír, nýbrž kapitulace před jejich nepřítelem, Ruskem, píše Rádio Svobodná Evropa . Kampaň šokovala mnoho Gruzínců, kteří mají pocit, že viní Ukrajince z invaze. „Nikdy jsem neviděla nic tak ostudného, tak urážlivého pro naši kulturu, tradice, historii a přesvědčení,“ napsala na Facebooku prezidentka Zurabišviliová.

Geopolitická orientace zakavkazského státu je jedním z hlavních témat předvolební kampaně, kterou velmi výrazně ovlivňuje rovněž válka, kterou Rusko plnohodnotně rozpoutalo na Ukrajině v únoru roku 2022. „Zvolte mír a ne válku“ je hlavní heslo vládnoucího Gruzínského snu. Slogan se objevuje na billboardech, které zobrazují vybombardované ukrajinské kostely a bazény nebo vypálené autobusy a školní třídy. To vše v kontrastu s pokojnými obrázky z Gruzie. Podle BBC má kampaň implikovat, že opozice zavede zemi do podobné války jako probíhá na Ukrajině, zatímco vládní strana zajistí mír.

Gvaramiovo uskupení je ale pouze jednou z několika opozičních koalic. O větší jednotu mezi protivládními silami usiluje prezidentka Zurabišviliová, kterou server The Insider označuje za hlavní představitelku opozice. Prezidentka se už od jara snaží vytvořit velkou koalici a vyzvala všechny proevropské síly, aby podpořily její Gruzínskou chartu, což je psaný dokument, který signatářské strany zavazuje, aby se zdržely vzájemné kritiky během předvolební kampaně a po zvolení spolupracovaly v parlamentu. Na začátku října měl dokument už patnáct signatářů a některé strany se spojily do koalic, aby zvýšily šance, že se do zákonodárného sboru dostanou.

Obavy vládní strany z občanské společnosti a nezávislých médií se do značné míry projevily už při přijetí zákona o zahraničním vlivu. Ten požaduje po médiích a skupinách občanské společnosti ze zahraničí, aby se zaregistrovaly jako jednající v zájmu cizí mocnosti. Na protest proti přijetí této legislativy vyšlo na jaře letošního roku do ulic několik desítek tisíc lidí. Protestující zákon vnímali jako hrozbu pro demokracii a ohrožení budoucnosti země ve vztahu k Evropě. Gruzie obdržela status kandidátského státu EU v roce 2023, ale Unie přijímací proces kvůli protizápadní rétorice vládnoucí strany a schválení zákona o zahraničním vlivu v červnu 2024 zastavila.

Hlavním favoritem voleb ale zůstává Gruzínský sen, jemuž průzkum Edison Reserach přisoudil 32,3 procenta hlasů. Vládnoucí strana čísla odmítla s tím, že průzkumu zadanému opozičním televizním kanálem Formula nevěří a skrze provládní televizní kanál Imedi prezentovala vlastní předpovědi, z nichž vyplynulo, že získá až šedesát procent hlasů, což by znamenalo ústavní většinu. Na její zisk by potřebovala obsadit 113 ze 150 parlamentních křesel.

Překážkou by ale mohly být vysoké ambice některých opozičních uskupení. Zakareišvili konkrétně zmiňuje blok, jehož součástí je strana UNM. „Mohli by říci: my tady velíme, budeme diktovat podmínky – a pak se k nim nikdo nebude chtít připojit. V takovém případě by mohl parlament zkolabovat a vynutit si předčasné volby. A pak určitě vyhraje Gruzínský sen,“ předvídá analytik.

Z Kyjeva i odjinud se ozývaly výzvy, které Tbilisi žádaly, aby se zapojilo do širšího boje proti Rusku otevřením „druhé fronty“ proti ruským silám na odtržených gruzínských územích Abcházie a Jižní Osetie. Postupem času gruzínští představitelé přetvořili tyto sporadické výzvy v celosvětové spiknutí, jehož cílem bylo zatáhnout zakavkazskou zemi do války.

Volby může ovlivnit vměšování Ruska

Podle analýzy amerického Institutu pro studium války se Kreml pravděpodobně bude snažit volby ovlivnit, aby pomohl zajistit vítězství Gruzínského snu a vykolejil snahy země o euroatlantickou integraci. „Kreml hodlá využít stranu k prosazení ruského vlivu v Gruzii,“ píše se v analýze.

Moskva podle Institutu využije případné opětovné sladění gruzínské zahraniční politiky s Ruskem k prosazení svého politického, vojenského a ekonomického vlivu v oblasti jižního Kavkazu a Černého moře. To by Kremlu pomohlo i ve válce proti Ukrajině, protože by mohl usilovat například o zajištění dlouhodobého přístupu do gruzínských teritoriálních vod a přístavů v Černém moři,“ zmiňuje analýza.

„Parlamentní vítězství pro Moskvě nakloněnou stranu v Gruzii by pro Rusko představovalo významné vítězství měkké síly, které by ukázalo jeho schopnost odradit sousední země od toho, aby se v dlouhodobém horizontu vydaly cestou západní integrace. Ukázalo by to také, že Kreml je schopen využít invazi a částečnou okupaci sousedních států k utváření jejich politické orientace,“ dodává Institut.

Podle BBC se proti směru, kterým Gruzínský sen vede svou zemi, vyslovili Evropská unie, Spojené státy americké i Velká Británie. Její velvyslanec v Tbilisi zmínil obavy z úpadku demokracie a protizápadní rétoriky ze strany gruzínské vlády. Kreml pak trvá na tom, že se do vnitřních záležitostí Tbilisi nevměšuje a argumentuje, že naopak Západ dělá „drzé pokusy“ vyvinout na vládu zakavkazského státu tlak.