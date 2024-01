Europoslanci proberou zatím nejtvrdší rezoluci vůči Maďarsku. Prověřit má i jednání Komise

Poslanci Evropského parlamentu (EP) budou jednat o zatím nejostřeji formulované rezoluci vůči Maďarsku, konkrétně o stavu jeho právního státu a přístupu Budapešti k vyjednávání o společných financích a podpoře Ukrajiny. Návrh rezoluce bude při čtvrtečním hlasování podle očekávání pravděpodobně přijat. Vyzývá mimo jiné členské státy EU, aby začaly jednat o procesu, kterým by Maďarsku odebraly hlasovací práva, a požaduje, aby právní výbor EP přezkoumal, zda Evropská komise jednala právně, když Maďarsku v prosinci uvolnila 10,2 miliardy eur (asi 252 miliard korun).

Maďarský premiér Viktor Orbán naposledy v úterý zopakoval, že nechce, aby EU finančně podporovala Ukrajinu ze svého rozpočtu a pohrozil, že na únorovém mimořádném summitu EU, stejně jako loni v prosinci, zablokuje návrh na navýšení unijního rozpočtu na období let 2024 až 2027 a uvolnění dalších padesáti miliard eur (asi 1,2 bilionu korun) pro Kyjev.

Sever Politico v úterý informoval, že skupina poslanců liberální frakce Renew tlačí na to, aby Evropský parlament hlasoval o vyslovení nedůvěry v Evropskou komisi, pokud Komise uvolní Maďarsku další finance.

Český europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) uvedl, že motivací von der Leyenové pro vyhovění Maďarsku mohla být její vůle se znovu ucházet o pozici šéfky Komise i po roce 2024. „Ona se na jednu stranu tváří, že to dělá, aby pomohla Ukrajině, ale nejspíš tam hraje roli to, že bude potřebovat maďarský souhlas (pro znovuzvolení do čela EK),“ upozornil Peksa.

Postoj pirátského europoslance jako „spekulaci“ zpochybnil europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). „Spíš mám pocit, že Maďarsko (na summitu EU v prosinci) šermovalo více vety a pravděpodobně tam byla snaha se aspoň v některé té otázce dohodnout,“ odpověděl na dotaz ČTK a dodal, že „tlak na to, aby maďarská vláda začala odstraňovat věci, které jsou jí právem vytýkány, musí pokračovat“.