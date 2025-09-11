Poslanci Evropského parlamentu ve čtvrtek schválili rezoluci, v níž odsuzují izraelskou humanitární blokádu Pásma Gazy, která tam podle nich způsobila hladomor. Právo Izraele na sebeobranu podle nich nemůže ospravedlnit vojenské akce, které nerozlišují mezi cíli a vedou k nesnesitelnému utrpení civilního obyvatelstva. Rezoluce odsuzuje též „barbarské zločiny“ spáchané teroristickým hnutím Hamás a žádá okamžité propuštění všech izraelských rukojmí zadržovaných v Pásmu Hamásem a jeho spojenci.
Europoslanci odsoudili izraelskou blokádu Pásma Gazy
Europoslanci v usnesení požadují důsledné vyšetření všech obvinění z válečných zločinů a porušení mezinárodního práva a pohnání k odpovědnosti veškerých osob, které za ně nesou odpovědnost. Členské státy proto vybízejí, aby vymáhaly zatykače vydané Mezinárodním trestním soudem.
Členské státy EU by podle rezoluce měly zvážit uznání Státu Palestina, které by umožnilo dosáhnout dvoustátního řešení. Text rezoluce nicméně zdůrazňuje nutnost úplné demilitarizace Pásma Gazy a obnovení reformované Palestinské samosprávy jako jediné vládnoucí síly v oblasti. Hamás a další teroristické organizace mají podle poslanců ztratit veškerou politickou a vojenskou moc v Gaze.
Europoslanci v textu rezoluce také podpořili rozhodnutí předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové pozastavit asociační dohodu EU s Izraelem, a to v oblasti obchodu. Dále vyjádřili plnou podporu stávajícím evropským sankcím namířeným proti radikálním izraelským osadníkům a proti aktivistům na okupovaném Západním břehu a ve východním Jeruzalémě a vyzvali k uvalení sankcí na izraelské krajně pravicové ministry Becalela Smotriče a Itamara Ben Gvira.
Pro usnesení předložené poslanci frakce socialistů a demokratů (S&D), liberální frakce Renew Europe a frakce Zelených hlasovalo 305 europoslanců, 151 bylo proti a 122 se zdrželo.
Jak hlasovali čeští europoslanci
Z českých zástupců v Evropském parlamentu usnesení podpořili tři: Danuše Nerudová (STAN) a Luděk Niedermayer (TOP 09) z frakce Evropské lidové strany (EPP) a Markéta Gregorová (Piráti) z frakce Zelených.
Proti návrhu usnesení bylo jedenáct z českých europoslanců: Jaroslav Bžoch, Klára Dostálová, Jaroslav Knot, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín a Jaroslava Pokorná Jermanová (všichni ANO) z frakce Patrioti pro Evropu, dále pak Ondřej Krutílek, Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová (všichni ODS) z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) z frakce EPP a Filip Turek (Motoristé) z frakce Patrioti pro Evropu.
Hlasování se zdrželi Jan Farský (STAN) a Ondřej Kolář (TOP 09) z frakce EPP, Ivan David (SPD) z krajně pravicové frakce Evropa suverénních národů (ESN) a nezařazený poslanec Ondřej Dostál (Stačilo!).
Izrael předloni 7. října napadli z Pásma Gazy členové Hamásu a jejich spojenci, kteří na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, převážně civilistů. Dalších 251 osob unesli jako rukojmí, velká část z nich už byla propuštěna. Armáda židovského státu následně podnikla ofenzivu do Pásma Gazy, která si od té doby vyžádala už přes 64 tisíc obětí, převážně civilistů.
