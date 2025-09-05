Z Jeruzaléma zní varování, že pokud některé západní vlády uznají Stát Palestina, může Izrael zabrat osady na Západním břehu Jordánu, který už nyní v rozporu s mezinárodním právem okupuje. Právě na Západní břeh si přitom kompletně dělají nárok Palestinci. Případná anexe navíc ohrožuje diplomatické styky s umírněnými arabskými státy. Premiér židovského státu Benjamin Netanjahu proto téma na poslední chvíli vyřadil z porady politických a vojenských špiček. Část kabinetu i veřejnosti ale na záměru trvá.
Pokud Západ uzná Stát Palestina, zabereme osady Západního břehu, hrozí Izrael
Izrael okupuje a osidluje Západní břeh Jordánu od jeho obsazení během šestidenní války v roce 1967. Židovští osadníci považují Západní břeh Jordánu za biblickou Judeu a Samaří, tedy výsostně židovské území. Na okupovaném území žijí asi tři miliony Palestinců a na půl milionu Izraelců. Jejich osady územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát. Okupace Západního břehu pokračuje, přestože je z pohledu mezinárodního práva nelegální.
Zdroj: ČTK