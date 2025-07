Dostál má vyhoštění z Moldavska za šokující, Kolář za pochopitelné

Události, komentáře: Moldavsko nevpustilo europoslance Ondřeje Dostála (Stačilo!) do země

Moldavsko neuvedlo žádný konkrétní důvod, proč jsem nebyl vpuštěn do země, tvrdí europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!). Uznal, že je právem každé země rozhodnout o vpuštění či nevpuštění konkrétní osoby. Podle europoslance Ondřeje Koláře (TOP 09) může být prohlášen za nežádoucí osobu i držitel diplomatického pasu. Dostálovi vytknul postoje vůči Rusku, s jehož vlivem se moldavská politika dlouhodobě potýká. O problematice diskutovali v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem.

Server Neovlivní.cz napsal , že konference, jíž se měl Dostál zúčastnit, byla financována Ilanem Šorem, odsouzeným za největší bankovní krádež v historii Moldavska. Soud mu udělil trest sedmi a půl, později patnácti let vězení za vyvedení peněz z moldavských bank. Moldavské úřady jej také viní z ovlivňování voleb skrze nelegální ruské finance. V Rusku nyní žije v azylu, získal tam také občanství.

Podle Dostála je právem každé země vpustit nebo nevpustit, koho chce. „Nicméně ta konference byla poměrně honosným setkáním britských, amerických a evropských konzervativců,“ tvrdil. Odmítnul, že by se jednalo o akci „proruských dezolátů“, jak se dle něj snaží média naznačit.

Moderátor Takáč podotknul, že hnutí Stačilo! hovoří o státní suverenitě a vlastním rozhodování, a Moldavsko europoslance nevpustilo na základě vlastního rozhodnutí. „Pokud nějaká země aspiruje na členství v Evropské unii, tak by neměla bránit svobodné debatě – třeba mezi konzervativci, kteří Moldávii nedělají nic špatného,“ oponoval Dostál. Argumentoval také diplomatickým pasem.

Za „šokující“ označil Dostál to, že spolu se třemi dalšími politiky nebyl vpuštěn na moldavské území. Tvrdí, že k tomu Kišiněv neuvedl žádný konkrétní důvod, se zemí prý „nikdy neměl nic společného“.

Nešťastné, ale pochopitelné, říká Kolář

Zmíněný diplomatický pas nemá na vpuštění do země až takový vliv, upozornil Kolář. „Vstup do země může být odepřen i držiteli diplomatického pasu. Držitel diplomatického pasu může být prohlášen za personu non grata (nežádoucí osobu, pozn. red.), když už je na území té země, tak může být vyhoštěn stejně jako každý jiný,“ soudí. Rozhodnutí vnímá za nešťastné, ale za pochopitelné.

„Ve chvíli, kdy by se ukázalo, že šlo o omyl, tak Moldávie projeví lítost, panu kolegovi se omluví a nějakým způsobem se to vyjasní,“ podotknul. Dostálovi vytknul postoje k Rusku, které má v Moldavsku dominantní vliv na separatistické území Podněstří, případně jeho návštěvu běloruského Minsku.

Dostál uvedl, že na konferenci chtěl hovořit o kritice stávajícího vývoje Evropské unie a toho, jak ji řídí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.