Do Sýrie se od pádu Asada vrátil asi milion uprchlíků, říká OSN

Do Sýrie se od pádu autoritářského režimu syrského vůdce Bašára Asada loni v prosinci vrátil milion syrských uprchlíků. Informoval o tom podle agentury AFP Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Více než 4,5 milionu Syřanů podle něj stále zůstává v zahraničí, dalších sedm milionů je vnitřně vysídlených ve své vlasti.
Vedle uprchlíků, kteří se vrátili z ciziny, kam utekli před občanskou válkou, se také podle UNHCR vrátilo do svých domovů 1,8 milionu vnitřně vysídlených Syřanů. Podle úřadu OSN je to „známka velkých nadějí“ a očekávání, která Syřané vkládají do politické transformace své země.
UNHCR také vyzval mezinárodní společenství, aby Sýrii pomohlo s obnovou zničené infrastruktury. Mnozí Syřané se vrací i do domů poničených boji, které v zemi trvaly čtrnáct let.
Před občanskou válkou, která vypukla v roce 2011 a vyžádala si na 600 tisíc obětí, měla Sýrie zhruba 21 milionů obyvatel. Boje pak vyhnaly z domovů asi 14 milionů Syřanů, z toho asi šest milionů do zahraničí. Nejvíce syrských uprchlíků našlo útočiště v Turecku, které přijalo na 3,5 milionu Syřanů.
Změna režimu
Bašára Asada, který vládl zemi od roku 2000 po téměř třicetiletém mandátu svého otce Háfize Asada, svrhla loni začátkem prosince blesková ofenziva povstalců vedených sunnitským islamistickým uskupením Haját Tahrír aš-Šám (HTS) v čele s Abú Muhammadem Džúláním, který posléze začal užívat občanské jméno Ahmad Šará.
HTS, jehož lídr měl v minulosti vazby i na teroristickou síť al-Kádia, sestavilo prozatímní vládu. Koncem ledna letošního roku se stal prozatímním prezidentem Sýrie.
Asi tři čtvrtiny obyvatel Sýrie jsou sunnitští muslimové, přibližně tři procenta obyvatel tvoří drúzové, což je náboženská skupina mající kořeny v šíitské větvi islámu. V Sýrii žije také kolem dvou milionů Kurdů, kteří za občanské války vytvořili na severovýchodě země autonomii, tu ale neuznala Asadova vláda a neuznala ji ani ta současná.
Prozatímní prezident Šará slíbil rovná práva pro všechny etnické a náboženské menšiny, což zakotvila i prozatímní ústava platná od března, kterou pro přechodné období pěti let sepsal výbor vytvořený Šaráovou vládou. Podle některých ale dává velkou část moci Šaráovi.