CDU/CSU se vrátila ke konzervativním kořenům, Levice posiluje u mladých voličů

V lednu Merz porušil poválečné tabu, když se opřel o hlasy pravicově populistické AfD a prosadil nezávazný návrh na zpřísnění pravidel pro migranty. Tento krok vyvolal rozsáhlé protesty, ale průzkum agentury Forsa ukázal, že přibližně polovina Němců souhlasí s tím, aby Merz tímto způsobem využil podpory krajní pravice. Přesto předseda CDU vylučuje, že by s AfD vstoupil do vládní koalice, napsal server Deutsche Welle .

„Merzovi je možné věřit, že s AfD přímo spolupracovat nechce a nehodlá. Na druhou stranu uvidíme, jakým způsobem volby dopadnou a jak jednoduché nebo složité bude složit příští vládní koalici,“ přiblížila Zuzana Lizcová z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy. Dodala, že pokud bude CDU/CSU schopná sestavit většinovou vládu s SPD nebo se Zelenými, tak „otázka spolupráce s AfD vůbec nebude na stole“.

„V myšlenkách politických analytiků – určitě i některých německých politiků – se odehrávají úvahy o tom, že by v Německu mohla teoreticky vládnout i menšinová vláda. Je to velmi nepravděpodobná varianta. V případě, že by tomu tak bylo, tak by v budoucnosti mohlo dojít i k tomu, že ke schvalování některých zákonů by CDU/CSU potřebovala hlasy AfD, ale to je v současné době velmi nepravděpodobný scénář,“ dodala analytička.

„Nyní sledujeme, že tradiční politické vazby mezi voliči a politickými stranami už nehrají tak velkou roli, jako tomu bylo předtím. Velká část společnosti – 25 procent – také v průzkumech uvádí, že je nerozhodnutá. Mnohé voliče bez jasných stranických preferencí více zajímá, jaká koalice vznikne nebo kdo bude nejsilnější stranou,“ sdělila analytička Zuzana Zavadilová z Asociace pro mezinárodní otázky.