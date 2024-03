Rušno na německé politické scéně. O slovo se hlásí hned dvě nové partaje

Německá politická scéna prožívá mimořádně rušnou zimu. Krátce po sobě vznikly dvě nové strany, které hodlají promluvit do letošních zemských voleb, ale hlavně se připravují na ty spolkové v příštím roce. S cílem oslovit konzervativní voliče v lednu založila své Spojenectví (BSW) bývalá dlouholetá politička postkomunistické Levice Sahra Wagenknechtová a v půlce února se stal stranou dosavadní ultrakonzervativní spolek WerteUnion kolem bývalého šéfa Úřadu na ochranu ústavy Hanse-Georga Maassena. Obě strany spojuje slib přitvrdit v azylové policie.

Podle odbornice na Německo Zuzany Lizcové samotný vznik nových politických stran v Německu zas až tak neobvyklý není, v poslední době ale vznikají častěji a rychleji.

„Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že podstatná část německých voličů je nespokojená s nabídkou tradičních stran, podle stejných šetření výrazně stoupá podpora pravicově-populistické AfD,“ vysvětlila Lizcová pro web ČT24. V této situaci je pak podle ní přirozené, že „svoji šanci větří i další ambiciózní politici, kteří se zatím pohybovali spíš na kraji stranického spektra“.

Obě nové strany podle Lizcové cílí především na voliče, kteří „mají pocit, že jim tradiční strany nenaslouchají, neznají jejich problémy a starosti a nenabízejí v dnešní nejisté době účinná řešení“.

Málo prostoru pro další stranu

Pravou část politického spektra v Německu, kam by se nyní ráda včlenila i WerteUnion, dosud ovládaly tři strany: křesťansko-demokratická CDU, křesťansko-sociální CSU a populistická AfD. Konzervativní unie CDU/CSU však novou stranu za hrozbu nepovažuje. „Skutečně konzervativní a občanskou silou v Německu jsou CDU a CSU,“ vzkázal nedávno na adresu WerteUnion saský premiér za CDU Michael Kretschmer. Unie se tak spíš zaměřuje na AfD a v poslední době se vůči ní snaží víc vymezovat.

Politolog Markus Kollberg z Humboltovy Univerzity v Berlíně pro Tagesschau poznamenal, že mezi CDU/CSU a AfD je na pravé straně politického spektra příliš málo prostoru pro uchycení další strany.

Připomíná, že konzervativní unie boduje hlavně v otázkách vnitřní bezpečnosti, AfD naopak dominuje tématu imigrace. A recept na úspěch nové strany je podle něj stejný jako u firmy – tedy přijít s novou myšlenkou, jedinečným prodejním artiklem. WerteUnion ovšem zatím nedokázala předložit téma, které by veřejnost vnímala jako čistě její. Proto Kollberg předpokládá, že pro CDU/CSU i AfD nebude příchod nové strany v podstatě ohrožením.

Také podle politologa Constantina Wurthmanna se WerteUnion snaží prosadit v části spektra, které je už dávno obsazené. Navíc Hans-Georg Maassen (na rozdíl od politicky zkušené Sahry Wagenknechtové) nebyl nikdy zvolen do veřejné funkce. „Jako kandidát CDU v jižním Durynsku jasně prohrál boj o přímý mandát v posledních volbách do Spolkového sněmu. To ukazuje, že se svým kurzem vlastně už neuspěl,“ řekl stanici ZDF.