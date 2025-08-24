Kanadský premiér Mark Carney nevyloučil možnost, že by se kanadští vojáci zapojili do bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, řekl při návštěvě Kyjeva, kde se účastní oslav ukrajinského Dne nezávislosti. Kromě něj přijel do metropole také americký zmocněnec pro Ukrajinu Keith Kellogg, kterému ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil ukrajinský Řád za zásluhy 1. stupně.
Carney v Kyjevě při oslavách nezávislosti oznámil další vojenskou pomoc
Kanada poskytne příští měsíc Kyjevu vojenskou pomoc v hodnotě přesahující jednu miliardu kanadských dolarů (15 miliard korun), avizoval Carney. „Ukrajina je v první linii boje za svobodu a suverenitu. Po třech letech války Ukrajinci naléhavě potřebují více vojenského vybavení. Kanada na tuto výzvu reaguje a poskytuje dvě miliardy dolarů na drony, obrněná vozidla a další kritické zdroje,“ shrnul kanadský premiér.
Kanada patří ke členům takzvané koalice ochotných, což je neformální skupina států, které aktivně podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Aktuálně má 31 zemí, včetně Česka. Americký prezident Donald Trump se zase snaží zprostředkovat mírové rozhovory mezi Zelenským a ruským vládcem Vladimirem Putinem, které by ukončily plnohodnotnou ruskou agresi vůči Ukrajině.
NATO je s vámi, vzkázal Rutte
Ukrajina si připomíná Den nezávislosti, kdy 24. srpna 1991 Nejvyšší sovět Ukrajiny (parlament) vyhlásil státní nezávislost na Sovětském svazu a oficiální název země se změnil na Ukrajinskou republiku. V prosinci téhož roku akt vyhlášení nezávislosti obyvatelé v referendu potvrdili více než devadesáti procenty hlasů.
Zelenskyj na síti X uveřejnil Trumpův dopis, ve kterém šéf Bílého domu blahopřeje Ukrajincům ke státnímu svátku. Blahopřání dorazila od celé řady spojenců – kromě Česka například od premiéra a královské rodiny Velké Británie, představitelů Francie, EU, Německa, Finska, Lotyšska, Rumunska, Turecka a mnoha dalších.
„Chci poblahopřát Ukrajině k 34. výročí nezávislosti. Pokud si nějaká země zaslouží mír co nejdříve, je to Ukrajina a chci vás ujistit, že NATO je s vámi,“ sdělil na síti X generální tajemník NATO Mark Rutte.