Britská armáda bude moci zabavovat lodě ruské stínové flotily, oznámila vláda


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Britská armáda bude moci vstupovat na palubu a zabavovat lodě takzvané ruské stínové flotily, které budou proplouvat britskými vodami. V noci na čtvrtek to napsala agentura AFP s odvoláním na kabinet premiéra Keira Starmera. Londýn se tak rozhodl v době, kdy další evropské země zintenzivňují své úsilí s cílem narušit fungování stínové flotily tankerů, které Moskva používá k financování své války proti Ukrajině, poznamenala agentura Reuters.

Starmer souhlasil s tím, aby britské ozbrojené síly mohly blokovat plavidla, na která Spojené království uvalilo sankce, a která proplouvají britskými vodami, stojí v prohlášení kabinetu. Britská vláda uvádí, že souběžně se spojenci uvalila sankce na 544 plavidel, o nichž předpokládá, že jsou součástí ruské stínové flotily. Ta podle Londýna přepravuje přibližně 75 procent ruské ropy.

Kabinet poznamenal, že tento krok navazuje na podporu, kterou britské námořnictvo poskytlo v posledních týdnech svým spojencům. Paříž před několika dny oznámila, že její námořnictvo ve Středomoří vstoupilo na loď patřící do ruské stínové flotily a britský ministr obrany John Healey později uvedl, že Británie se zabavením tankeru Francii pomáhala.

Plavidla porušující západní sankce, u nichž panovalo přesvědčení, že patří do ruské stínové flotily, v poslední době zabavily kromě Francie také Belgie, Finsko a další evropské země, podotkla AFP. Řada spojenců ve Společných expedičních silách zasáhla proti podezřelým lodím v Baltském moři a uzavřela tak pro škodlivé ruské operace důležité námořní trasy, uvedl britský kabinet.

Společné expediční síly sdružují kromě Británie také Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Lotyšsko, Litvu, Nizozemsko, Norsko a Švédsko.

Londýn čeká vytvoření tlaku

Londýn si slibuje, že vytvoří další tlak na ruskou stínovou flotilu. „Donutí to provozovatele se buď přesunout na delší a finančně náročnější trasy, nebo riskovat zadržení britskými silami,“ uvedl kabinet.

„(Ruský vládce Vladimir) Putin si mne ruce nad válkou na Blízkém východě, protože si myslí, že vyšší ceny ropy mu umožní naplnit si kapsy. Proto půjdeme po jeho stínové flotile ještě intenzivněji,“ prohlásil premiér Starmer, který se dnes podle agentur zúčastní summitu Společných expedičních sil v Helsinkách.

Jako stínová flotila bývají označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce. Evropské země dlouho nedokázaly dodržování sankcí vynucovat, v posledních měsících ale několik takových plavidel obsadily. Na nezbytnost důsledného zabavování lodí ruské stínové flotily dlouhodobě upozorňuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země se přes čtyři roky brání ruské agresi.

Spojené státy nicméně tento měsíc povolily na 30 dní kupovat ruskou ropu už naloženou na tankerech na moři. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta tak chtějí pomoci stabilizovat světové trhy s energiemi. Ceny ropy vzrostly kvůli válce na Blízkém východě, kterou vyvolaly americko-izraelské údery proti Íránu.

Írán hrozí zničením infrastruktury zemi, která podpoří okupaci jeho ostrova

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Ropa zlevnila v naději na jednání s Íránem

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Agrárníci či myslivci volají po regulaci některých chráněných živočichů

před 5 hhodinami
Senát by místo Dne české vlajky raději upravil název svatováclavského svátku

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Sněmovna schválila vznik vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Cenu literární kritiky získali Borkovec za prózu a Kauer za poezii

před 6 hhodinami
Zůna vypracuje novou koncepci armády, řekl Babiš

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Přeživší holocaustu po letech náhodně narazila na svou dozorkyni z koncentračního tábora

Aktuálně z rubriky Svět

Írán hrozí zničením infrastruktury zemi, která podpoří okupaci jeho ostrova

Teherán má zpravodajské informace, podle nichž se jeho nepřátelé připravují na okupaci jednoho z íránských ostrovů, a to za podpory nejmenovaného státu v regionu, prohlásil předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. V případě takovéto nepřátelské akce bude veškerá důležitá infrastruktura této země cílem nepřetržitých íránských úderů, dodal. Tamní ministr zahraničí Abbás Arakčí podle Reuters vyzval sousední země, aby se od USA distancovaly.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoPolsko staví bunkry. Musejí ho mít všechny novostavby kromě rodinných domů

Polská vláda myslí svůj dlouhodobý záměr posílit civilní obranu vážně. Podle nových nařízení musejí mít všechny novostavby – s výjimkou rodinných domů – vlastní protivzdušný bunkr. Od začátku roku jich jsou v zemi už desítky nových. Jiné se otevřely po rekonstrukci. Na zvláštní dvouletý program Varšava už loni vyčlenila v přepočtu skoro 200 miliard korun. Polsko má co dohánět. V zemi sice je 16 tisíc krytů z dob komunistického režimu, nedávné kontroly ale odhalily, že použitelná je pouze tisícovka z nich. Ta dokáže ochránit pouhá tři procenta obyvatel.
před 4 hhodinami

Ropa zlevnila v naději na jednání s Íránem

Ceny ropy se ve středu snížily díky nadějím na dohodu o ukončení války na Blízkém východě, velkou část počátečního poklesu nicméně během dne smazaly. Cena severomořské ropy Brent se tak neudržela pod psychologicky důležitou hranicí sto dolarů za barel.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Přeživší holocaustu po letech náhodně narazila na svou dozorkyni z koncentračního tábora

Román „Žena v zeleném kabátě“ popisuje nečekané setkání dvou starších žen v centru Říma, bývalá židovská vězeňkyně z Osvětimi se náhodně setká se svou dozorkyní. Skutečnou situaci, která se jí stala před pár lety, popsala maďarsko-italská autorka a pamětnice holocaustu Edith Brucková.
před 6 hhodinami

Porota v USA shledala Google a Metu odpovědnými v případu závislosti na sítích

Porota v Los Angeles shledala firmy Google a Meta odpovědnými v přelomovém soudním sporu, který se týká závislosti na sociálních sítích; firmy musí zaplatit odškodné tři miliony dolarů (63,4 milionu korun), píše agentura Reuters. Společnosti, které s verdiktem nesouhlasí, čelily obvinění, že své sociální sítě a platformy záměrně navrhly tak, aby si na nich děti vypěstovaly závislost.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Ukrajina přerušila Rusku nejmíň čtyřicet procent kapacit pro přepravu ropy, píše Reuters

Rusko v důsledku ukrajinských dronových útoků přišlo o nejméně čtyřicet procent kapacit pro přepravu ropy, vypočetla agentura Reuters. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily sto dolarů za barel.
před 8 hhodinami

Volby na Floridě vyhrála demokratka nad republikánem, kterého podpořil Trump

Demokraté v úterý převzali kontrolu nad volebním obvodem na Floridě, do kterého spadá i sídlo republikánského prezidenta Donalda Trumpa v Mar-a-Lago v Palm Beach. Podle deníku The New York Times (NYT) tak zaznamenali překvapivé vítězství ve volbách do státního parlamentu, navíc s jasným symbolickým významem.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
