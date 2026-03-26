Britská armáda bude moci zabavovat lodě ruské stínové flotily, oznámila vláda

Britská armáda bude moci vstupovat na palubu a zabavovat lodě takzvané ruské stínové flotily, které budou proplouvat britskými vodami. V noci na čtvrtek to napsala agentura AFP s odvoláním na kabinet premiéra Keira Starmera. Londýn se tak rozhodl v době, kdy další evropské země zintenzivňují své úsilí s cílem narušit fungování stínové flotily tankerů, které Moskva používá k financování své války proti Ukrajině, poznamenala agentura Reuters.
Starmer souhlasil s tím, aby britské ozbrojené síly mohly blokovat plavidla, na která Spojené království uvalilo sankce, a která proplouvají britskými vodami, stojí v prohlášení kabinetu. Britská vláda uvádí, že souběžně se spojenci uvalila sankce na 544 plavidel, o nichž předpokládá, že jsou součástí ruské stínové flotily. Ta podle Londýna přepravuje přibližně 75 procent ruské ropy.
Kabinet poznamenal, že tento krok navazuje na podporu, kterou britské námořnictvo poskytlo v posledních týdnech svým spojencům. Paříž před několika dny oznámila, že její námořnictvo ve Středomoří vstoupilo na loď patřící do ruské stínové flotily a britský ministr obrany John Healey později uvedl, že Británie se zabavením tankeru Francii pomáhala.
Plavidla porušující západní sankce, u nichž panovalo přesvědčení, že patří do ruské stínové flotily, v poslední době zabavily kromě Francie také Belgie, Finsko a další evropské země, podotkla AFP. Řada spojenců ve Společných expedičních silách zasáhla proti podezřelým lodím v Baltském moři a uzavřela tak pro škodlivé ruské operace důležité námořní trasy, uvedl britský kabinet.
Společné expediční síly sdružují kromě Británie také Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Lotyšsko, Litvu, Nizozemsko, Norsko a Švédsko.
Londýn čeká vytvoření tlaku
Londýn si slibuje, že vytvoří další tlak na ruskou stínovou flotilu. „Donutí to provozovatele se buď přesunout na delší a finančně náročnější trasy, nebo riskovat zadržení britskými silami,“ uvedl kabinet.
„(Ruský vládce Vladimir) Putin si mne ruce nad válkou na Blízkém východě, protože si myslí, že vyšší ceny ropy mu umožní naplnit si kapsy. Proto půjdeme po jeho stínové flotile ještě intenzivněji,“ prohlásil premiér Starmer, který se dnes podle agentur zúčastní summitu Společných expedičních sil v Helsinkách.
Jako stínová flotila bývají označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce. Evropské země dlouho nedokázaly dodržování sankcí vynucovat, v posledních měsících ale několik takových plavidel obsadily. Na nezbytnost důsledného zabavování lodí ruské stínové flotily dlouhodobě upozorňuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země se přes čtyři roky brání ruské agresi.
Spojené státy nicméně tento měsíc povolily na 30 dní kupovat ruskou ropu už naloženou na tankerech na moři. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta tak chtějí pomoci stabilizovat světové trhy s energiemi. Ceny ropy vzrostly kvůli válce na Blízkém východě, kterou vyvolaly americko-izraelské údery proti Íránu.