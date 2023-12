Zastupitelstva některých měst a krajů schválila rozpočty na příští rok

Středočeský kraj

Beroun bude v roce 2024 hospodařit s příjmy téměř 686 milionů korun a výdaji 900 milionů korun. Schodek 214 milionů korun chce pokrýt z přebytku hospodaření z předchozích let a z úvěru. Město připravilo schodkový rozpočet kvůli některým významnějším investicím. Týkají se mimo jiné výstavby Mateřské školy Máchovna nebo tělocvičny při 2. základní škole Preislerova. Investovat chce město také do kanalizace na Zavadilce a s tím spojených oprav ulic.

S rozpočtovým provizoriem vstoupí do příštího roku stejně jako v předchozích letech Mladá Boleslav. Řádný rozpočet projednají zastupitelé v únoru. Na přípravě rozpočtu nyní vedení města pracuje, sdělil primátor Raduan Nwelati (ODS). „Celkově by měl být příjem jen velmi mírně nižší než v letošním roce, ve výdajích by mělo jít zhruba 25 až 30 procent na investice,“ přiblížil s tím, že prioritu budou mít investice do školství a dopravy.

Rakovník bude příští rok hospodařit s více než 640 miliony korun. Příjmy města mají činit asi 460 milionů korun. Zásadní investicí má být například dokončení obnovy Palackého ulice v centru města, vestavba učeben na 1. základní škole asi za 50 milionů korun nebo nové šatny pro sportovce ve sportovním areálu SK.

Jihočeský kraj

České Budějovice očekávají v příštím roce příjmy ve výši 3,01 miliardy korun a výdaje 4,09 miliardy korun. Vedení radnice připravuje investiční akce za 1,5 miliardy korun. Nejnákladnějším projektem má být v příštím roce rekonstrukce kulturního domu Slavie, která začala už letos. Zhruba za 50 milionů korun se také plánuje další výstavba nového sportovního areálu na levém břehu Vltavy.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj bude v příštím roce hospodařit s příjmy ve výši bezmála deset miliard korun a výdaji ve výši 10,9 miliardy korun. Schodek pokryje kraj hlavně z rezerv. Opozice byla proti, rozpočet je podle ní málo investiční.

Největší balík investičních projektů tvoří akce, na které má kraj příslib dotací z Evropské unie. V roce 2024 bude pokračovat například revitalizace objektu Císařských lázní v Karlových Varech za 30 milionů korun, realizace projektu Generel Karlovarské krajské nemocnice za 26 milionů korun nebo čtyři projekty na pořízení nízkoemisních autobusů v souhrnu za 147 milionů korun.

Ústecký kraj

Ústecký kraj bude příští rok hospodařit s rozpočtem s výdaji 29,87 miliardy korun, což je nejvíce v historii. Nejvyšší je také navrhovaný schodek, a to 1,8 miliardy korun. Pokryje ho přebytek z hospodaření z minulých let. Pro hlasovalo 39 zastupitelů, dva byli proti a devět se jich zdrželo.

Největší plánovanou investiční akcí je projekt konektivita škol. Náklady 388 milionů korun pokryje kraj z velké většiny z operačního programu Spravedlivá transformace. Cílem projektu je zlepšit infrastrukturu pro vzdělávání. Evropské dotace ve výši 241 milionů korun bude kraj čerpat i na opravu Benešova mostu v Ústí nad Labem, která začne v příštím roce. Celkové náklady jsou 646 milionů korun. Součástí zakázky je zhotovení provizorní lávky přes Labe pro pěší a cyklisty, na niž stavbaři převedou inženýrské sítě.

Liberecký kraj

Frýdlant plánuje dát na investice v příštím roce zhruba třetinu svého rozpočtu, který činí 371 milionů korun. Rozpočet města je stejně jako ten letošní schodkový. Radnice počítá s příjmy 221 milionů korun, výdaje budou o 150 milionů vyšší. Největší akcí bude výstavba nové budovy s kabinami a zázemím pro sportovce a rekonstrukce budovy speciální školy.

Královéhradecký kraj

Druhé největší město kraje, třicetitisícový Trutnov, počítá pro příští rok s příjmy ve výši 879,4 milionu korun a výdaji 944,7 milionu korun. Na pokrytí schodku 65 milionů korun si město úvěr brát nebude. Vyrovná jej z dříve našetřených peněz. Hlavními investicemi mají být stavba nové lávky přes ulici Na Struze a rekonstrukce bytů sociálního bydlení.

Náchod bude v roce 2024 hospodařit s výdaji 595 milionů korun a příjmy 480 milionů korun. Schodek 115,8 milionu korun chce město ze třetiny financovat ušetřenými penězi a ve zbytku vyrovnat bankovními úvěry. Hlavní investicí města je dokončení spolkového domu, významné sumy mají jít i do lázeňství a sportovišť.

Zastupitelé Rychnova nad Kněžnou schválili na rok 2024 rozpočet s příjmy 359,4 milionu korun a výdaji 392,3 milionu korun. Schodek zhruba 32,9 milionu město plánuje vyrovnat z vlastních zdrojů naspořených v minulých letech. Město tentokrát neplánuje žádné velké projekty za desítky milionů korun. Mezi největší plánované projekty pro příští rok patří výstavba šaten zimního stadionu.

Pardubický kraj

Chrudim bude příští rok hospodařit s příjmy 607 milionů a výdaji 820 milionů korun. Schodek chce město pokrýt z úspor z minulých let, bankovní půjčky a kontokorentního úvěru. Na investice hodlá dát rekordních 285 milionů korun. Zaplatí z nich rekonstrukci Základní školy Husova nebo sportovní haly.

Kraj Vysočina

Jihlava zvýší příští rok výdaje na více než 2,6 miliardy korun. Příjmy očekává město v novém roce 2,2 miliardy korun. Rozpočtový schodek bude 438 milionů korun, v porovnání s rozpočtem schváleným pro letošek je mírně nižší. Na stavbu nové sportovní arény má město v rozpočtu vyčleněno 700 milionů korun, na zbývající investice půl miliardy.

Havlíčkobrodská radnice bude v příštím roce zlepšovat zázemí základních škol, opravovat místní komunikace, rekonstruovat se také chystá ledovou plochu městského zimního stadionu. Na investice má město v novém rozpočtu 326 milionů korun. Naplánované celkové výdaje Havlíčkova Brodu pro rok 2024 jsou vyšší než očekávané příjmy o 60 milionů korun. Rozpočtový schodek město pokryje svými úsporami.

Jihomoravský kraj

Znojmo plánuje v příštím roce hospodařit s 1,37 miliardy korun, z toho 300 milionů korun má jít na investice. Plánované příjmy jsou 1,18 miliardy korun, schodek dosáhne 190 milionů korun. Město jej pokryje především z peněz naspořených v předchozích letech. Plánovaný schodek je o polovinu menší než před rokem. Mezi nejvýznamnější investice patří dokončení opravy radniční věže.

Zlínský kraj

Zlínský kraj hodlá příští rok investovat rekordních více než 3,47 miliardy korun. Rozpočet bude mít schodek přesahující 1,933 miliardy korun. Příjmy by měly být zhruba 20,095 miliardy, výdaje více než 22,028 miliardy. Rozdíl chce kraj pokrýt úsporami z předchozích let, počítá i se splátkami půjčených 187 milionů korun. Rozpočet podpořilo 24 ze 40 hlasujících zastupitelů. Opozice se v diskusi k rozpočtu nevyjádřila, ale nepodpořila ho.

Největší investice plánuje hejtmanství v příštím roce ve zdravotnictví, téměř za 1,141 miliardy korun. Na rekonstrukci interny Uherskohradišťské nemocnice vyčlenil kraj v rozpočtu 252,9 milionu, na přístavbu východního křídla budovy A v Kroměřížské nemocnici 153,2 milionu korun a na gynekologicko-porodnický komplex v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně 148 milionů. Výstavba domova pro seniory v Liptále na Vsetínsku by kraj měla příští rok stát 208,7 milionu.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj bude příští rok hospodařit s vyššími příjmy i výdaji. Příjmy kraje mají ve srovnání s rozpočtem na letošní rok vzrůst o 8,9 procenta na 7,859 miliardy korun a výdaje o 8,7 procenta na 8,464 miliardy korun. Schodek v hodnotě 605 milionů korun hejtmanství pokryje zapojením finančních přebytků z předchozích let.

Výdaje na opravy, investice a projekty meziročně vzrostou o 44,5 procenta na 2,223 miliardy korun. Na dopravní obslužnost kraj příští rok vyčlenil 2,027 miliardy korun, meziročně o jedenáct procent více. Na dotační programy je určeno 553,5 milionu korun, což je ve srovnání s letošním rokem o 21,3 procenta více.

Moravskoslezský kraj

Rozpočet schválili v úterý také zastupitelé Opavy. V roce 2024 bude radnice hospodařit s částkou okolo 1,62 miliardy korun. Město počítá s příjmy a výdaji ve stejné výši. S žádnými novými velkými investicemi na příští rok nepočítá. Jejich snížení primátor Tomáš Navrátil (ANO) odůvodnil úsporami, které město muselo přijmout v souvislosti s těmi vládními.

Padesátitisícová Karviná bude v příštím roce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 1,261 miliardy korun. Město chce v příštím roce pokračovat ve velkých investičních akcích, má na to vyčleněno téměř sto milionů korun. V plánu je dokončení odbahnění a rekultivace jezera v parku Boženy Němcové. Modernizace čeká interiéry polikliniky, kterou letos radnice nechala opravit z vnější strany.

Město Nový Jičín bude příští rok hospodařit s rozpočtem s výdaji ve výši 1,013 miliardy korun. Počítá s příjmy ve výši 839 milionů korun. Rozdíl město vyrovná především volnými zdroji z minulých let. Mezi největšími plánovanými investicemi na příští rok je rekonstrukce venkovního bazénu za 60 až 65 milionů korun, která by měla začít ve druhé polovině roku.