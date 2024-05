Ve Strašnicích obnovili památník věnovaný mučeným i popraveným skautům

Události: Do areálu strašnického krematoria se vrací skautský památník (zdroj: ČT24)

V areálu strašnického krematoria v Praze skauti slavnostně odhalili obnovený památník věnovaný 749 československým skautům, kteří padli, byli umučeni nebo popraveni během dvou světových válek a komunistického režimu. Národní skautský památník byl umístěn před obřadní budovou krematoria od roku 2003 do března 2017, kdy byl kvůli úpravám prostoru odstraněn. Nyní je pietní místo umístěno za hlavním vstupem do areálu strašnického krematoria.

Po válce bylo perzekvovaných přes 600 členů skautu. Přes jedenáct jich bylo popraveno nebo umučeno. Jedním z nich byl člen odbojové skupiny Vladivoj Tomek, který zemřel v Pankrácké věznici. „Byl vůdcem party a samozřejmě to také nejvíc při tom procesu odnesl. V roce 1960 byl popravený. A byl to poslední popravený komunistického režimu vůbec,“ uvedl skautský historik Roman Šantora.

Více než sedmi stovkám padlých, popravených a umučených členů vzdali hold další skauti a junáci. Mezi nimi třeba i Jiří "Rys" Lukšíček - politický vězeň, který byl v roce 1954 odsouzen za velezradu. „Šest let jsme si všichni odsloužili v jáchymovských dolech. Mám za sebou lágry, které tam byly. Nejhorší byl Nikolaj,“ uvedl.

Památník byl po odstranění uložen ve skladu krematoria. Pražští skauti několik let usilovali o jeho obnovení. Ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara vyhlásili finanční sbírku a nyní památník umístěný na Strašnickém urnovém hřbitově slavnostně odhalili.

Nejvíc obětí bylo za druhé světové války, více než sedm set. Mezi nimi byla i Anka Steinová Rothová - Židovka, která se výrazně angažovala v ženském skautingu. Tajně učila židovské děti, transportována byla do Terezína, poté do Osvětimi. „Když přišla ta velká akce v roce 1944, odcházela s těmi malými dětmi do plynu, bohužel všichni tam zahynuli,“ řekl Šantora.

Na území dnešního Česka existuje skauting od roku 1911. Jedním z prvních vedoucích byl profesor na benešovském gymnáziu František Konáš. Jako zdravotník pak narukoval do 1. světové války, kde zemřel.

Odhalením památníku v pražských Strašnicích skauti nekončí. V plánu mají vybudovat ještě pietní stěnu, která by ho měla doplnit.