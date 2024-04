Pionýr před 75 lety vznikl, aby děti zapomněly na skauta a junáka. Nebyl však pro každého

Historik však upozornil, že samotná pionýrská organizace vznikla až v následujících měsících. „Je to jedna velká mystifikace, kterou režim neustále zdůrazňoval, aby zastřel to, že pionýrská organizace nebo pionýrské hnutí vznikalo na půdorysu po únoru 1948 ovládnuté skautské organizace,“ sdělil. Datum sjezdu 24. dubna, na které připadá svátek svatého Jiří, tedy patrona skautů, vnímá jako „takový úskok komunistického režimu“.

Například herce Milana Šteindlera do pionýra vůbec nevzali. „Se spolužákem Jaroslavem Viktorou jsme nějaké babičce rozbili okno, byli jsme usvědčeni a za trest nás nevzali do pionýra. Viktora měl na svědomí ještě ‚zločin‘, kdy podepsal žákovskou knížku místo matky a podepsal se ‚máma‘,“ vzpomíná.

„Nejdále jsem to dotáhl na jisku. Jiskra byl vlastně takový předstupeň. Malé děti navíc byly jiskry automaticky, tam se mě neptali – chci být, nebo nechci,“ řekl Šteindler.

Pionýrem za odměnu

Knapík výsvětlil, že režim sice chtěl mít velmi rychle, zhruba do jednoho roku, asi stotisícové pionýrské hnutí, ale ochota dětí nebyla taková, jakou by si přál. „Na školách existovaly nejrůznější tlaky, které byly spjaté s tím, že vstoupení do pionýrské organizace bude propojeno s možností studovat třeba lepší střední školy a podobně,“ uvedl.