Usiluji o co nejlepší vztahy se Slovenskem, řekl při návštěvě Zlínského kraje Pavel

Prezident Petr Pavel usiluje o co nejlepší kvalitu vztahů mezi Slovenskem a Českou republikou, zejména v mezilidské rovině. Řekl to na úterní tiskové konferenci v rámci své návštěvy Zlínského kraje, který se Slovenskem sousedí. S krajskými zastupiteli a starosty jednal také o zdravotnictví nebo rozpočtovém určení daní.

„Já jsem zastupitele ujistil o tom, že z mé strany bude velká snaha o to, aby kvalita vztahů mezi Slovenskem a Českou republikou na té především mezilidské úrovni zůstala co nejlepší, protože bychom ji neměli příliš nechat ovlivňovat nesouladem v některých jednotlivostech zahraniční politiky. A měli bychom být schopni oddělit tuto debatu od běžných mezilidských vztahů,“ zdůraznil Pavel na brífinku ve Zlíně.

Česká vláda na začátku března zrušila plánované společné zasedání kabinetů obou zemí, což vyvolalo kritiku mimo jiné slovenského premiéra Roberta Fica. Proti rozhodnutí se vymezil také nově zvolený slovenský prezident Peter Pellegrini, Česko by se podle něj nemělo vůči Slovensku stavět do role staršího bratra.

Prezident dále uvedl, že je zapotřebí, aby se problémy pokud možno řešily tam, kde vznikají. „Tím chci říct, abychom dali větší prostor starostům a hejtmanům v záležitostech, o kterých oni sami toho vědí nejvíc. Jinými slovy, abychom byli schopni decentralizovat rozhodování v některých věcech, kde to dává smysl, na co nejnižší úrovně tak, aby byly lokální problémy řešeny s co největší místní znalostí,“ podotkl.

Zlínský kraj prezident ocenil jako region, který uchovává tradice, a to nejenom kulturní, ale i výrobní. „Je dnes silný nejenom v tradičních odvětvích, jako je strojírenství, ale i v moderních technologiích, například v polovodičích,“ dala hlava státu konkrétní příklad. V Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku si Pavel prohlédl společnost TON, která vyrábí ohýbaný nábytek. Ve středu by měl zavítat například do zbrojovky v Uherském Brodě.