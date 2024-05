Trutnov nalákal dva nové praktické lékaře. V ordinaci mají virtuální sestřičku

Noví praktici v Trutnově si ordinaci vybavili sami. Podle smlouvy by tam měli zůstat minimálně jedenáct let. „Pro mě je to vlastně přesun do rodného města,“ říká jeden z nových lékařů Jakub Vomáčka.

Druhým je Jiří Štolba, který doposud působil v Armádě České republiky. „Těším se hlavně na tu práci, to je důvod, proč jsem odešel z armády, tady to můžu dělat trochu jinak,“ uvedl praktik.

V Česku nemá praktického lékaře téměř milion lidí. Například v Ústeckém kraji je to zhruba sedm procent obyvatel, v Královéhradeckém pak více než pět procent. V Trutnově se podařilo nové praktiky sehnat během jednoho roku. „Skončili čtyři praktičtí lékaři, takže se téměř šest tisíc lidí ocitlo bez lékaře,“ vysvětluje starosta Michal Rosa (ODS).