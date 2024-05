S administrativou v nemocnici pomáhají sekretářky. Lékaři mají víc času na pacienty

Zhruba deset procent naplánovaných operací se v plánovaném termínu vůbec neuskuteční. Někteří dostanou strach, jsou nemocní, případně jdou na operaci jinam. „Proto jsme zavedli systém, kdy paní sekretářka všechny pacienty ještě před nástupem obvolá, abychom byli schopni výpadky nahradit jinými pacienty,“ řekl primář ortopedického oddělení českobudějovické nemocnice David Musil.

Sekretářky zjišťují, zda pacienti na operaci třeba nezapomněli. „Přijdeme celkem na pět pacientů za týden, kteří by nepřišli,“ popsala sekretářka ortopedického oddělení Lenka Luňáčková. „Bez nich by to nefungovalo. My jsme pořád na sále, ony to tu řídí, kdo půjde na operaci, a kdo ne,“ uvedl Musil.

Lékaři mají víc času na pacienty

Díky dvěma sekretářkám se ročně na ortopedické operace jen v českobudějovické nemocnici dostane o 250 pacientů víc. Na oddělení tak do konce roku přibude další pracovnice.