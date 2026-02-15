V noci napadlo až patnáct centimetrů sněhu, problémy v dopravě měl Moravskoslezský kraj


15. 2. 2026Aktualizovánopřed 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem patnácti centimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který před vydatnějším sněžením v těchto oblastech varoval. Nový sníh v neděli ráno komplikoval dopravu hlavně v Moravskoslezském kraji, řidiči ale museli být opatrní také v dalších krajích. Někde se tvořily sněhové jazyky. Na Klatovsku se převrátil sypač.

Před namrzajícími vozovkami ráno varovali silničáři na Opavsku, kde se místy tvořily i sněhové jazyky. V Mostech u Jablunkova na Frýdecko-Místecku museli být řidiči opatrní kvůli nebezpečí akvaplaningu. Na D1 mezi kilometrem 375 a 360 byla ráno hlášena kluzká vozovka, obdobně i na silnici I/56 mezi kilometry 39 a 52 nebo na dálnici D48, zhruba mezi kilometry 44 a 55 ve směru na Český Těšín.

„V rámci Moravskoslezského kraje jsou hlavní tahy a komunikace s opatrností sjízdné. Od půlnoci jsme v souvislosti s klimatickými podmínkami přijali šestnáct oznámení o dopravních nehodách,“ sdělila v neděli ráno policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové
Ilustrační fotografie

Silnice I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, byla ráno v obou směrech dočasně uzavřena, a to od křížení Kunčice u Bašky a Frýdlantu nad Ostravicí. „Na 61. kilometru došlo vlivem počasí k pádu stromu na dráty elektrického vedení a následně zlomení stožáru elektrického napětí a jeho pádu na komunikaci,“ upřesnila Jiroušková. Policisté navíc řešili poblíž místa uzavření silnice I/56 havárii osobního auta v Metylovicích. Řidička dostala s vozidlem smyk a sjela mimo vozovku. Byla předána zdravotníkům.

Hasiči informovali, že od sobotních 18:00 do nedělních 06:00 měli v souvislosti s počasím osmnáct zásahů. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy na silnicích a pomáhali při komplikacích v dopravě, které způsobilo hustého sněžení. Řešili také dopravní nehody a auta mimo silnici.

V dalších krajích byla situace klidnější

Sněžilo i v dalších regionech. Silnice ve vyšších polohách Olomouckého a Zlínského kraje ráno pokrýval rozbředlý sníh. Podle ranních informací tam byly silnice sjízdné se zvýšenou opatrností a policie v souvislosti s počasím nevyjížděla ke zvýšenému počtu dopravních nehod.

Nový sníh ráno ležel i ve výše položených oblastech na východě Čech. I tam ale byly silnice s opatrností sjízdné. Podobná situace panovala také v Ústeckém a Libereckém kraji, kde v noci většinou sněžilo jen lehce.

Počasí v částech Česka zkomplikovalo dopravu
Dálnice D8 ve směru na Prahu, kde se po nehodách tvoří kolony (3. února 2026)

Rozbředlý sníh byl ráno také na silnicích ve výše položených oblastech Šumavy v Plzeňském kraji. I tam byly nicméně silnice s opatrností sjízdné. Na Klatovsku se převrátil sypač. Událost se ale obešla bez zranění, škody či omezení provozu. Větší problémy silničáři neevidovali ani v Jihočeském kraji a na Vysočině.

V jihovýchodní polovině území podle ČHMÚ napadlo v noci většinou od poprašku do pěti centimetrů sněhu. V neděli bude sněžení během dne ustávat, večer se obloha vyjasní. V pondělí se podle meteorologů sněžení vrátí, v jihozápadní polovině území se přechodně vyskytnou i smíšené nebo dešťové srážky.

Aktuálně z rubriky Regiony

V noci napadlo až patnáct centimetrů sněhu, problémy v dopravě měl Moravskoslezský kraj

09:26Aktualizovánopřed 25 mminutami

Než se vila v Plzni stala památkou, nový majitel ji zboural

Systém prohlašování staveb za kulturní památky má podle památkářů trhliny. Majitelé budov se vůbec nemusí dozvědět, že ministerstvo kultury projednává návrh na jejich prohlášení. Kvůli tomu byla zbourána například Čočkova vila v Plzni. Zdlouhavé bylo řízení i v případě hospodářského dvora v Planinách na jižním Plzeňsku.
před 3 hhodinami

V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové

Až deset centimetrů sněhu může od sobotního večera do nedělního poledne napadnout na severní a střední Moravě, ve Slezsku a na jihu Čech, uvedli meteorologové. Od sobotního večera do nedělního odpoledne platí pro část Jihočeského kraje a severovýchod republiky výstraha před sněhovými jevy. Na severovýchodě může ojediněle přibýt až patnáct centimetrů nového sněhu a hrozí tam i sněhové jazyky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Z dokumentů i medailí skládá Alena Pechová příběh rodičů, kteří byli válečnými hrdiny

Alena Pechová se narodila dva roky po druhé světové válce. To, že její rodiče byli válečnými hrdiny, jí začalo docházet až mnohem později. Doma se o tom příliš nemluvilo. Dnes se probírá desítkami vyznamenání, medailí, řadou dokumentů a fotografií, spolu s vnukem je třídí a skládá do působivého příběhu.
před 13 hhodinami

Hornické stroje opouštějí doly. Část z nich míří do muzeí

Dobývací kombajny, důlní vozíky, důlní vláček nebo buchary. O hornické vybavení, které je stále ještě v podzemí nedávno uzavřeného černouhelného Dolu ČSM na Karvinsku, už mají zájem muzea. České televizi to potvrdilo ostravské industriální muzeum MUSEum+ a ostravský památkový areál Důl Michal. Část zařízení plánuje společnost OKD prodat a část nabídne veřejnosti prostřednictvím svého veřejného prodejního portálu.
včera v 09:00

O víkendu nejezdí pražské metro na lince B mezi Florencí a Vysočanskou

V sobotu začala dvoudenní výluka pražského metra v části linky B mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. Důvodem jsou práce při rekonstrukci stanice Českomoravská. Během víkendu mohou cestující využít náhradní tramvajovou dopravu XB. Metro ve stejném úseku nejezdilo už o víkendu v polovině ledna.
včera v 07:47

V Brně začali razit další tramvajový tunel

V Brně-Bystrci začali stavbaři s ražbou 320 metrů dlouhého tramvajového tunelu. Bude součástí nové trati na sídliště Kamechy. Tisícům tamních obyvatel má usnadnit cestování do centra města. Za posledních pět let jde už o třetí stavbu tramvajového tunelu v Brně.
13. 2. 2026

Soud nejspíš vydá mobiliář Hrubého Rohozce rodu Walderode

Okresní soud v Semilech nejspíš vyhoví žalobě o vydání části mobiliáře státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově na Semilsku dědičce rodu Walderode. Soudce Michal Polák v pátek řekl, že jde o jeho předběžný názor, rozsudek vynese na konci února. Jde o více než čtyři tisíce položek popsaných na 113 listech, konkrétně nábytek, obrazy, zbraně či svícny.
13. 2. 2026
