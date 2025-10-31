Přibývá srážek se zvěří, která migruje za potravou


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události v regionech: Roste počet sražených zvířat na silnicích
Zdroj: ČT24

Každá devátá silniční nehoda je podle policejních statistik způsobena srážkou se zvěří. Na podzim počet kolizí narůstá, zvířata totiž migrují za potravou. Policisté proto nabádají řidiče k opatrnosti. Na rizikových úsecích umisťují správci komunikací pachové ohradníky nebo reflexní prvky, které mají zvěř od silnice odradit. V okolí dálnic budují oplocení a nad nimi takzvané ekodukty, po kterých mohou zvířata bezpečně migrovat.

Pod koly ročně zahynou stovky tisíc zvířat, nejčastěji zajíci, srnci, divoká prasata nebo lišky. Na podzim a v zimě se prodlužuje doba, kdy je divoká zvěř aktivní.

„Drobná zvířata, jako jsou zajíci nebo bažanti ovšem v policejních statistikách nefigurují, protože při kolizi s nimi téměř nedochází k dopravním nehodám. Pětaosmdesát procent záznamů policie tvoří srážky se srnci, kolem deseti procent jsou to střety s prasetem divokým,“ shrnul Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu.

Divočáci sbírají odvahu, troufnou si skoro až do centra města. Přibývá i nehod se zvěří
obrázek

Policie upozorňuje, že úplně zabránit střetům se zvěří nelze, ale vhodnou jízdou lze riziko výrazně snížit. Řidiči by měli zvýšit pozornost hlavně v úsecích s vysokou trávou, v lesních úsecích a na silnicích mezi poli.

„Platí, že velké množství střetů se zvěří je na rozhraní lesa a volné krajiny, ale také tam, kde se v blízkosti komunikací nachází pro zvěř vhodná potrava,“ upřesnil Bíl. Na výskyt zvěře často upozorňují výstražné dopravní značky. Ve večerních hodinách je důležité přizpůsobit rychlost jízdy tak, aby řidič mohl včas zareagovat.

Policii už není potřeba volat vždy

Řidič si sražené zvíře nesmí ponechat – jednalo by se o pytláctví. Od poloviny letošního roku platí ale změna: ne ke každé srážce se zvěří je nutné volat policii.

„Policisté na místo vyrážejí jen v případě, že došlo ke škodě na vozidle vyšší než dvě stě tisíc korun, ke zranění nebo úmrtí osoby, či k poškození třetí osoby – například správce komunikace,“ vysvětlil policejní mluvčí Milan Bajcura.

I v případech, kdy je škoda minimální nebo zvíře z místa nehody uteče, by řidič měl událost policii oznámit. Ta následně informuje majitele zvěře, jímž bývá místní myslivecké sdružení. „Máme za úkol uhynulé zvíře odstranit na všech honebních plochách, tedy všude v přírodě kromě zahrad, nádvoří, návsí či železnic,“ doplnil jednatel Okresního mysliveckého spolku České Budějovice Pavel Pletka.

Celostátní přehled o druhovém složení sražené zvěře a místech, kde ke srážkám nejčastěji dochází, nabízí Centrum dopravního výzkumu v aplikaci Sražená zvěř, mapuje je také Portál nehod.

Nejvíce případů je v krajích s nejvyšší délkou silniční sítě. Centrum dopravního výzkumu (CDV) zpracovává takzvaný SRNA index, ve kterém hodnotí hustotu střetů se zvěří. Je to relativní míra vyjadřující celkové škody ze střetů s volně žijícími živočichy k délce silniční sítě v daném území.

Ploty v okolí D1 jsou opět poničené
Sražená zvěř vedle dálnice

Zástavba a dálnice dělí krajinu na ostrovy

Rozšiřující se silniční síť i nová zástavba podle mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) Karolíny Šůlové krajinu fragmentují. „Vznikají doslova ostrovy, mezi nimiž je pro zvířata obtížné přecházet. Pro velké savce je přitom prostupnost krajiny klíčová, protože potřebují rozsáhlý životní prostor a přesouvají se na velké vzdálenosti,“ zdůraznila.

Podle myslivců dochází k častým srážkám zejména na nově postavených komunikacích, například na jižní tangentě u Českých Budějovic. „Každý zásah do přírody je pro zvěř stresující. Nemůže se orientovat, je zvyklá tam léta chodit a najednou je všechno jinak,“ dodal Pletka.

Zvířatům ve vbíhání na silnice brání ploty, odradit by je měly pachové ohradníky. Na frekventovaných tazích vznikají ekodukty – speciální nadchody, po nichž mohou zvířata bezpečně přecházet dálnice či čtyřproudé silnice.

Zvířata v Česku složitě migrují
Migrace

„Je nezbytné řešit vhodné navedení živočichů k průchodům tak, aby nedocházelo k jejich vstupu na komunikaci a střetům s vozidly,“ řekla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí. Tedy rozplánování oplocení i zalesnění pásma kolem vozovek.

AOPK vymezila hlavní migrační trasy velkých savců, mapy slouží jako podklad pro územní plánování. „U nových dopravních staveb se na průchodnost krajiny už většinou dbá. V procesu EIA se zpracovávají studie, které řeší migrační prostupnost,“ doplnila Šůlová.

Podle Michala Míla z CDV jsou nejspolehlivějšími opatřeními ploty. „Ty musejí být dobře navrženy a instalovány, což je dnes již pravidlem. U staršího oplocení můžeme vidět špatná napojení na mosty, díry v plotech a jiné netěsnosti, kterými zvířata mohou pronikat ke komunikaci,“ poznamenal. Pachové ohradníky nejsou dlouhodobě účinné. „Z našich výzkumů plyne, že jejich účinnost by měla být od aplikace zhruba sedm týdnů, potom efekt mizí,“ vysvětlil.

Po ekoduktu přes D1 u Humpolce už se prošla první zvířata. Daněk, zajíci i liška
Zvířata, která zachytila fotopast na ekoduktu u Humpolce

Desítky ekoduktů, další se plánují

Podle Krejčí jsou v Česku tři desítky ekoduktů, některé z nich byly ale původně budovány k jinému účelu, například jako mosty. V posledních pěti letech bylo uvedeno do provozu deset nových přechodů pro zvěř, z toho čtyři na modernizované D1 a tři v jižních Čechách na dálnici D3.

„Radíme se nejen s ministerstvem životního prostředí, ale i s mysliveckými sdruženími. Přechody pro zvířata by měly smysluplně navazovat na migrační trasy,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Dva nové ekodukty jsou plánovány přes dálnici D35 z Hradce Králové do Olomouce a souběžnou silnici I/35. Další migrační most vznikne nedaleko obce Strakov u Litomyšle. Na hranicích se Slovenskem poblíž Jablunkova má být kvůli výskytu medvědů postaven takzvaný medvědochod.

Do budoucna se uplatní i moderní technologie. „Perspektivu mají sofistikované systémy, které dokážou detekovat přítomnost živočichů poblíž komunikace a varovat řidiče, případně automaticky upravit dopravní režim. Používají se třeba ve Skandinávii,“ dodala Šůlová.

Výběr redakce

Vznikající vládní koalice poslala na Hrad programové prohlášení

Vznikající vládní koalice poslala na Hrad programové prohlášení

14:35Aktualizovánopřed 2 mminutami
Rakovina připraví ročně o život asi 27 tisíc lidí

Rakovina připraví ročně o život asi 27 tisíc lidí

před 21 mminutami
Reportéři bez hranic zařadili Fica na seznam predátorů svobody tisku

Reportéři bez hranic zařadili Fica na seznam predátorů svobody tisku

před 35 mminutami
Jedenáct doživotních trestů padlo v případu vyhořelého hotelu v Turecku

Jedenáct doživotních trestů padlo v případu vyhořelého hotelu v Turecku

před 46 mminutami
Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

10:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Globální drogová spojka je v USA. Kartely to může oslabit více než ztráty bossů

Globální drogová spojka je v USA. Kartely to může oslabit více než ztráty bossů

před 1 hhodinou
NSS přirovnal kampaň SPD k propagandě totalitních režimů, ale nezasáhl

NSS přirovnal kampaň SPD k propagandě totalitních režimů, ale nezasáhl

12:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Novým rektorem UK byl zvolen Jiří Zima

Novým rektorem UK byl zvolen Jiří Zima

11:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

Soud uložil Arménovi Richardu Svobodovi a Moldavanovi Olegu Fedorovovi výjimečné tresty ve výši 28 a 25 let vězení. Podle pátečního nepravomocného rozsudku si restauratér Svoboda objednal odstranění krajana, kterého pak Fedorov zavraždil a pohřbil v pražském parku. Oba muži vinu odmítají, stejně tak popírají i to, že společně plánovali další vraždu. Zbylé obžalované – Ukrajince Romana Osypčuka a Čecha Jiřího Seltenreicha – potrestal soud patnácti a šesti lety za mřížemi.
10:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Přibývá srážek se zvěří, která migruje za potravou

Každá devátá silniční nehoda je podle policejních statistik způsobena srážkou se zvěří. Na podzim počet kolizí narůstá, zvířata totiž migrují za potravou. Policisté proto nabádají řidiče k opatrnosti. Na rizikových úsecích umisťují správci komunikací pachové ohradníky nebo reflexní prvky, které mají zvěř od silnice odradit. V okolí dálnic budují oplocení a nad nimi takzvané ekodukty, po kterých mohou zvířata bezpečně migrovat.
před 2 hhodinami

Plzeňští kriminalisté vyšetřují vraždu mezi odsouzenými ve věznici

Kriminalisté od čtvrtka vyšetřují násilný čin mezi dvěma odsouzenými vězni v plzeňské věznici na Borech. Zemřel tam odsouzený čtyřiačtyřicetiletý muž, kterého podle policie zabil spoluvězeň. Policie o tom informovala na síti X.
před 4 hhodinami

Kostel v Mnichově u Mariánských Lázní je zavřený. Obec vyčítá premonstrátům nedostatečnou péči

Barokní kostel v Mnichově u Mariánských Lázní, kdysi oblíbený cíl turistů, je už několik let uzavřený. Opravy památky, kterou vlastní řád premonstrátů z kláštera v Teplé, se staly předmětem sporu s vedením obce. Zatímco klášter tvrdí, že investuje podle svých možností, starosta Jiří Křenčil (nestr.) kritizuje pomalé tempo i způsob rekonstrukce. „Zatéká tam, malby jsou poškozené, omítky padají, je to strašné,“ popsal.
před 7 hhodinami

Ukradených informačních cedulí na Šumavě přibývá

Na Šumavě v poslední době mizí čím dál více informační tabule. Nejčastěji piktogramy, které zakazují vjezd cyklistům. V celém národním parku jich strážci během sezony vymění a doplní desítky. Nové ale někdy přežijí jen pár dnů. Chytit vandaly při jejich ničení je podle strážců prakticky nemožné. Nové cedule ročně vyjdou národní park na desítky tisíc korun.
před 7 hhodinami

Domov seniorů na Mostecku nesplnil předpisy. Kraj ho zbourá a postaví nový

Domov pro seniory v Meziboří na Mostecku nesplnil požární předpisy. Ústecký kraj, který je zřizovatelem, se proto rozhodl, že ho zbourá a postaví znovu. Potřebné úpravy by podle odborníků vyšly příliš draho. Klienti budou dočasně bydlet v jiném zařízení.
před 17 hhodinami

I neživou přírodu je třeba chránit, vzkázal soud ve sporu parku se stavebníkem

Nejvyšší správní soud dal za pravdu Správě Krkonošského národního parku (KRNAP) ve sporu se stavebníkem, který plánoval v Peci pod Sněžkou stavbu rodinného domu v místě, kde podloží pozemku tvoří moréna ledovce. Podle ředitele národního parku Robina Böhnische jde o přelomovou kauzu pro ochranu neživé přírody.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

V Plzni odhalili památník generálu Eretovi. Účastnil se tří odbojů

Účastník tří odbojů a jeden z velitelů Pražského povstání generál Josef Eret má ve svém rodišti, plzeňském Červeném Hrádku památník. Generál Eret, původně učitel, prošel první světovou válkou, účastnil se protinacistického i protikomunistického odboje a zemřel v USA v roce 1973, kam byl nucen v roce 1948 emigrovat.
před 21 hhodinami
Načítání...