Místo vězeňských cel byty. Žatec je chce nabídnout i vojákům

V Žatci začala přestavba někdejší věznice na bytový dům. Město v něm chce nabídnout nové bydlení lidem z potřebných profesí, tedy učitelům, zdravotníkům i vojákům. Právě v Žatci sídlí elitní 4. brigáda rychlého nasazení. V armádě bylo na začátku letošního roku zhruba 24 tisíc profesionálních vojáků. Podle připravované nové koncepce by se do pěti let měl jejich počet zvýšit na více než 37 tisíc. Přilákat by je měly i benefity, jako je náborový příspěvek, dostupná zdravotní péče nebo dětské tábory.
Prostory bývalé věznice v Žatci se promění v bytový dům s jedenácti byty ve čtyřech patrech. Součástí projektu bude také venkovní otevřený prostor s terasou.
„Tady bylo deset cel a sociální zařízení. Nově zde vzniknou čtyři menší byty určené pro podporované profese,“ popsala referentka odboru investic města Žatce Denisa Harajdová.
V Žatci sídlí vojenská posádka a město chce nové byty nabídnout také vojákům. „Potřebujeme zvýšit počty mužů u bojových jednotek, abychom byli konkurenceschopní. Líbí se nám, že by tady vojáci mohli bydlet i s rodinami, zapojit se do fungování města Žatce a samozřejmě i útvaru 4. brigády rychlého nasazení,“ uvedl nadpraporčík této brigády Petr Jurčaga.
Podporované profese a vztah k městu
O nové bydlení budou moci zájemci žádat přibližně za půl roku. „Kdokoli z podporovaných profesí je zvýhodněný. Na oplátku chceme, aby zde měli trvalý pobyt a aby měli k Žatci určitý vztah,“ vysvětlil starosta Žatce Radim Laibl (ANO). V opravách a budování nového bydlení chce žatecká radnice pokračovat. Například v bývalém posádkovém domě by mohlo vzniknout dalších osm bytů.
„Ministerstvo obrany iniciativu města Žatec vnímá velmi pozitivně, zejména s ohledem na dlouhodobé působení armády ve městě a priority resortu v oblasti péče o personál,“ uvedl Karel Čapek z tiskového oddělení ministerstva obrany.
Obdobnou spolupráci podle něj ministerstvo a armáda navazují i s dalšími městy, kde sídlí vojenské posádky. „Jedná se například o Strakonice, Tábor, Jindřichův Hradec, Rokycany, Příbram, Vyškov nebo o městys Jince. Předpokládáme, že budeme v diskusi o možnostech pokračovat i v roce 2026,“ nastínil Čapek.
Náborový a stabilizační příspěvek
„Uchazečům o vstup do Armády ČR nabízíme celou řadu benefitů, které zohledňují náročnost této profese. Jedním z významných benefitů je například náborový příspěvek, který se pohybuje od 60 do 450 tisíc korun,“ poznamenal Čapek.
Od 1. ledna 2026 čeká na vojáky u některých posádek také stabilizační příspěvek, jeho výše závisí na hodnosti stanovené pro služební místo, na které voják k útvaru nastupuje. Informace o benefitech armáda uvádí na webu doarmady, kde je k dispozici také orientační platová kalkulačka.
Současný náborový cíl armády stanovuje koncepce, podle níž má sbor do roku 2030 dosáhnout počtu třiceti tisíc profesionálních vojáků. „Představitelé armády již dříve uvedli, že podle předběžných odhadů bude v budoucnu potřeba zhruba 37 500 profesionálních vojáků,“ uzavřel mluvčí ministerstva obrany. Novou koncepci chce armáda předložit vládě ke schválení příští rok na podzim.
V armádě bylo k začátku letošního roku zhruba čtyřiadvacet tisíc profesionálních vojáků a 4521 lidí v aktivních zálohách.