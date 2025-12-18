Místo vězeňských cel byty. Žatec je chce nabídnout i vojákům


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události v regionech: Byty pro vojáky z bývalé věznice
Zdroj: ČT24

V Žatci začala přestavba někdejší věznice na bytový dům. Město v něm chce nabídnout nové bydlení lidem z potřebných profesí, tedy učitelům, zdravotníkům i vojákům. Právě v Žatci sídlí elitní 4. brigáda rychlého nasazení. V armádě bylo na začátku letošního roku zhruba 24 tisíc profesionálních vojáků. Podle připravované nové koncepce by se do pěti let měl jejich počet zvýšit na více než 37 tisíc. Přilákat by je měly i benefity, jako je náborový příspěvek, dostupná zdravotní péče nebo dětské tábory.

Prostory bývalé věznice v Žatci se promění v bytový dům s jedenácti byty ve čtyřech patrech. Součástí projektu bude také venkovní otevřený prostor s terasou.

„Tady bylo deset cel a sociální zařízení. Nově zde vzniknou čtyři menší byty určené pro podporované profese,“ popsala referentka odboru investic města Žatce Denisa Harajdová.

V Žatci sídlí vojenská posádka a město chce nové byty nabídnout také vojákům. „Potřebujeme zvýšit počty mužů u bojových jednotek, abychom byli konkurenceschopní. Líbí se nám, že by tady vojáci mohli bydlet i s rodinami, zapojit se do fungování města Žatce a samozřejmě i útvaru 4. brigády rychlého nasazení,“ uvedl nadpraporčík této brigády Petr Jurčaga.

O dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky je zájem. Nastoupí jich 800
Dobrovolné vojenské cvičení pro studenty středních škol 2024

Podporované profese a vztah k městu

O nové bydlení budou moci zájemci žádat přibližně za půl roku. „Kdokoli z podporovaných profesí je zvýhodněný. Na oplátku chceme, aby zde měli trvalý pobyt a aby měli k Žatci určitý vztah,“ vysvětlil starosta Žatce Radim Laibl (ANO). V opravách a budování nového bydlení chce žatecká radnice pokračovat. Například v bývalém posádkovém domě by mohlo vzniknout dalších osm bytů.

„Ministerstvo obrany iniciativu města Žatec vnímá velmi pozitivně, zejména s ohledem na dlouhodobé působení armády ve městě a priority resortu v oblasti péče o personál,“ uvedl Karel Čapek z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Obdobnou spolupráci podle něj ministerstvo a armáda navazují i s dalšími městy, kde sídlí vojenské posádky. „Jedná se například o Strakonice, Tábor, Jindřichův Hradec, Rokycany, Příbram, Vyškov nebo o městys Jince. Předpokládáme, že budeme v diskusi o možnostech pokračovat i v roce 2026,“ nastínil Čapek.

Vláda schválila novou armádní koncepci, soustředí se na rychlé přezbrojení
Armáda ČR

Náborový a stabilizační příspěvek

„Uchazečům o vstup do Armády ČR nabízíme celou řadu benefitů, které zohledňují náročnost této profese. Jedním z významných benefitů je například náborový příspěvek, který se pohybuje od 60 do 450 tisíc korun,“ poznamenal Čapek.

Od 1. ledna 2026 čeká na vojáky u některých posádek také stabilizační příspěvek, jeho výše závisí na hodnosti stanovené pro služební místo, na které voják k útvaru nastupuje. Informace o benefitech armáda uvádí na webu doarmady, kde je k dispozici také orientační platová kalkulačka.

Armáda chce zavést administrativní odvody
Čeští vojáci absolvující kurz základní přípravy vojenských znalostí a dovedností ve Vyškově, 15. 10. 2025

Současný náborový cíl armády stanovuje koncepce, podle níž má sbor do roku 2030 dosáhnout počtu třiceti tisíc profesionálních vojáků. „Představitelé armády již dříve uvedli, že podle předběžných odhadů bude v budoucnu potřeba zhruba 37 500 profesionálních vojáků,“ uzavřel mluvčí ministerstva obrany. Novou koncepci chce armáda předložit vládě ke schválení příští rok na podzim.

V armádě bylo k začátku letošního roku zhruba čtyřiadvacet tisíc profesionálních vojáků a 4521 lidí v aktivních zálohách.

Výběr redakce

Unijní lídři budou na summitu v Bruselu rozhodovat o finanční podpoře Ukrajiny

Unijní lídři budou na summitu v Bruselu rozhodovat o finanční podpoře Ukrajiny

04:07Aktualizovánopřed 6 mminutami
Lidé uctí památku Václava Havla

Lidé uctí památku Václava Havla

07:59Aktualizovánopřed 26 mminutami
Slovenský vládní speciál měl v Bruselu nehodu, podle Fica nevzlétne

Slovenský vládní speciál měl v Bruselu nehodu, podle Fica nevzlétne

před 51 mminutami
Po úderu USA na loď údajně pašující drogy v Tichomoří zemřeli čtyři lidé

Po úderu USA na loď údajně pašující drogy v Tichomoří zemřeli čtyři lidé

04:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Brazilský Kongres schválil návrh zákona, který by Bolsonarovi zkrátil vězení

Brazilský Kongres schválil návrh zákona, který by Bolsonarovi zkrátil vězení

01:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA prodají Tchaj-wanu zbraně za miliardy dolarů, tvrdí Tchaj-pej

USA prodají Tchaj-wanu zbraně za miliardy dolarů, tvrdí Tchaj-pej

03:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Obce tlačí vyšší daní vlastníky k péči o chátrající nemovitosti

Obce tlačí vyšší daní vlastníky k péči o chátrající nemovitosti

před 2 hhodinami
USA a Rusko budou o víkendu jednat na Floridě, píše Politico

USA a Rusko budou o víkendu jednat na Floridě, píše Politico

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Místo vězeňských cel byty. Žatec je chce nabídnout i vojákům

V Žatci začala přestavba někdejší věznice na bytový dům. Město v něm chce nabídnout nové bydlení lidem z potřebných profesí, tedy učitelům, zdravotníkům i vojákům. Právě v Žatci sídlí elitní 4. brigáda rychlého nasazení. V armádě bylo na začátku letošního roku zhruba 24 tisíc profesionálních vojáků. Podle připravované nové koncepce by se do pěti let měl jejich počet zvýšit na více než 37 tisíc. Přilákat by je měly i benefity, jako je náborový příspěvek, dostupná zdravotní péče nebo dětské tábory.
před 1 hhodinou

Obce tlačí vyšší daní vlastníky k péči o chátrající nemovitosti

Některé obce se snaží působit na majitele objektů, které zatěžují společný prostor, zvýšením daně z nemovitostí. Cílem bylo přimět je k lepší péči o zanedbané budovy. S rozdílnými výsledky to zkusili v Kroměříži, ve Znojmě či v Žatci.
před 2 hhodinami

Trať mezi Berounem a Karlštejnem se dočkala modernizace

Na trati mezi Berounem a Karlštejnem skončila modernizace části koridoru z Prahy do Plzně. Práce na zhruba desetikilometrovém úseku trvaly přibližně dva roky a stály bezmála tři miliardy korun. Jezdilo se zde jen po jedné koleji a omezenou rychlostí. Stavbaři kompletně vyměnili železniční spodek i svršek, zmodernizovali nedaleký přejezd i nástupiště na zastávce Srbsko. Nároky se přitom ukázaly vyšší, než se zdálo podle projektu. Většina hlučných prací přitom probíhala v noci, což představovalo zátěž pro místní obyvatele. Navzdory komplikacím se rekonstrukci podařilo dokončit o osm měsíců dřív. Až zde bude v příštím roce uveden do provozu zabezpečovací systém ETCS, dočkají se cestující ve zmodernizovaném úseku rychlosti až kolem 140 kilometrů za hodinu.
před 12 hhodinami

Přes Frýdlantské mosty v Ostravě opět jezdí tramvaje

Dopravní podnik Ostrava (DPO) obnovil tramvajový provoz přes Frýdlantské mosty. Pro cestující městské hromadné dopravy tak po zhruba pěti měsících skončila výluka. Další etapy modernizace dopravního uzlu ale pokračují. Nové nástupiště na náměstí Republiky bude hotové až za několik měsíců.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Část předvánočních vlaků z Prahy už je plná. Dopravci přidávají místa

Některé z vlaků, které před Vánoci míří z Prahy na Moravu a dál do zahraničí, už jsou vyprodané. V dalších zbývají poslední volná místa, vyplývá z vyjádření oslovených železničních společností a jejich webových stránek. Většina dopravců v reakci na zvýšenou poptávku přidává v období od 19. prosince do Štědrého dne stovky až tisíce míst navíc. Rychle se plní i povánoční spoje, ve kterých se lidé budou vracet zpátky do metropole.
před 13 hhodinami

Koncem roku lákají návštěvníky do botanické zahrady v Liberci hlavně orchideje

Nejstarší tuzemskou veřejnou botanickou zahradu v Liberci by letos mohlo navštívit přes 80 tisíc lidí. Už nyní jich tam od začátku roku evidují 79 tisíc, řekla její mluvčí Radka Kuchtová. Vyšší návštěvnosti tu dosáhli naposledy v roce 2008, kdy zde uvítali 95 tisíc návštěvníků. V loňském roce si zahradu prohlédlo 76 608 lidí. Do liberecké botanické zahrady lákají v těchto dnech především kvetoucí orchideje.
před 14 hhodinami

Soud poslal do vazby muže, který podle policie na Zlínsku unesl a věznil chlapce

Okresní soud ve Zlíně poslal do vazby muže, který podle policie v minulém týdnu unesl a následně věznil v chatce dvanáctiletého chlapce z Halenkovic na Zlínsku, řekl státní zástupce Martin Malůš. Pětadvacetiletého muže kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody. Hrozí mu patnáct až dvacet let vězení nebo výjimečný trest. Muž podle Malůše využil svého práva nevypovídat, práva stížnosti proti rozhodnutí o vazbě se vzdal.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

U nelegálních výpustí do Lipna se objevuje odpad a zápach

Nízká hladina Lipna odhalila desítky výpustí načerno svedených rovnou do přehrady. Někde je viditelné také znečištění, a to i v místech, kam se chodí lidé koupat. Vše ale ještě musí prověřit vodohospodáři z Povodí Vltavy.
16. 12. 2025Aktualizovánovčera v 07:37
Načítání...