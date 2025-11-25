Dřív se kašlalo na opravy silnic v Praze, říká Hřib. Podle Prokopa se uzavírky nekoordinují


Praha v posledních měsících čelí častým dopravním komplikacím. Náměstek primátora hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) a opoziční zastupitel Ondřej Prokop (ANO) se v duelu Událostí, komentářů střetli nad tím, zda za problémy může hlavně nárůst aut, nebo nedostatečná koordinace uzavírek. Zatímco Hřib tvrdí, že opravy jsou nezbytné a řízené odborníky, Prokop hovoří o chaosu a nečinnosti magistrátu.

Hřib podotýká, že listopad je tradičně měsícem s největší dopravní zátěží. „Praha je stále více průjezdná než Vídeň,“ uvedl. Podle něj se nyní opravuje to, co minulá vedení Prahy zanedbaly. „Dříve se kašlalo na opravy dopravní infrastruktury. Praha nám padala na hlavu – a to doslova,“ řekl s odkazem na pád Trojské lávky za vlády ANO. Zdůraznil, že současná koalice opravila například Barrandovský most „o rok dříve, aby nespadl jako Trojská lávka“.

Podle Hřiba není pravda, že uzavírky vznikají nekoordinovaně. „Samozřejmě, že se koordinují. Dělají to dopravní inženýři, kteří mají sofistikované modely,“ uvedl. Jako příklad uvádí Plzeňskou ulici, kde podle něj plynárny, vodárny a TSK postupovaly společně.

U uzavírek na Pražském okruhu připomněl, že město do rozhodování zasahovat nemůže. „Ředitelství silnic a dálnic si vše povoluje samo. Je naivní představa, že to koordinuji já,“ poznamenal.

Dopravu na frekventované Plzeňské ulici v Praze omezí rekonstrukce
Plzeňská ulice v Praze 5

Prokop: Uzavírky dnes nikdo neřídí

Prokop tvrzení náměstka odmítá. „Pan Hřib je mistr výmluv. Je u moci sedm let a stále se jen vymlouvá na hnutí ANO nebo na listopad,“ uvedl.

Podle něj dříve město aktivně koordinovalo práce s městskými částmi, městskými firmami i ministerstvem dopravy. Dnes se podle něj nic z toho neděje. „Základní problém je, že ty uzavírky dnes nikdo nekoordinuje,“ tvrdí.

Jako příklad uvádí situaci v létě, kdy byla podle něj „rozkopaná Plzeňská i objízdné trasy přes Peroutkovu a Holečkovu“. Lidé v Košířích podle něj „stáli každý den úplně zbytečně“, protože práce šlo odložit.

K Pražskému okruhu říká, že město má být aktivnější. „Primátor má zvednout telefon a domluvit se s ministrem dopravy. To bylo v minulosti naprosto běžné,“ poznamenal Prokop.

Praha vypíše tendr za 2,47 miliardy na průzkum pro dostavbu městského okruhu
Strahovský tunel

Spor o přípravu městského okruhu

Rozdílný pohled mají politici i na přípravu městského okruhu. Hřib zdůrazňuje, že projekt přepracovali tak, aby mohl být vůbec povolen. „My jsme dali okruh z drtivé většiny pod zem. Změnili jsme územní plán, EIA a teď zahajujeme geologický průzkum,“ uvedl. Podle něj ANO nepředalo nic, s čím by bylo možné pracovat. „Od vás jsme nedostali prakticky nic,“ podotknul.

Prokop tvrdí opak. „My jsme připravili všechny podklady a předali je Zdeňku Hřibovi s mašličkou. On to na sedm let zasekl,“ řekl. Připomněl také, že za vlády ANO se otevřel tunel Blanka a připravovaly se návazné radiály.

