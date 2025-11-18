Praha vypíše tendr za 2,47 miliardy na průzkum pro dostavbu městského okruhu

Pražský magistrát vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 2,47 miliardy korun s DPH na geotechnický průzkum pro plánovanou dostavbu vnitřního městského okruhu. V pondělí to schválili městští radní. Průzkum se bude skládat především ze tří štol pro budoucí tunely Bílá skála, Jarovský a Malešický. V metropoli zbývá dokončit asi jedenáctikilometrovou část vnitřního okruhu mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8.
Zakázka bude podle radními schváleného dokumentu rozdělena na tři části. První se bude týkat úseku okruhu z Pelc-Tyrolky k libeňské křižovatce U Kříže a takzvané Libeňské spojky, která propojí Balabenku s D8 a uleví Zenklově ulici. Druhá část průzkumu se zaměří na úsek mezi Balabenkou a Českobrodskou a třetí na poslední část úseku od Českobrodské do Strašnic. Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně.
Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že průzkum bude de facto představovat nultou etapu dokončení okruhu, protože štoly budou v ose budoucích tunelů a bude je možné využít. „Stanou se součástí finální stavby,“ řekl. „Optimisticky předpokládáme, že práce začnou ve třetím čtvrtletí roku 2026,“ doplnil. Vzhledem k ceně zakázky o ní podle něj budou ještě tento čtvrtek hlasovat zastupitelé.
Kromě ražby průzkumných štol budou součástí prací také vrty sloužící ke geotechnickému a hydrogeologickému monitoringu. „Součástí této zakázky je i údržba v trvání jednoho roku po dokončení ražebních prací. Součástí vyhrazené změny je i možná údržba až do výše pěti let po ukončení základní roční údržby,“ stojí dále v dokumentu.
Nový návrh počítá s delšími tunely
Vedení Prahy nechalo v roce 2019 přepracovat původní projekt dostavby okruhu. Proti dřívějšku jsou v aktuálním plánu prodlouženy tunely z původních 4,2 kilometru na 8,5 kilometru. Současní radní města letos v září zadali původním projektantům z firem Satra, Mott MacDonald CZ, Pudis a Metroprojekt úpravy dokumentace na základě schválených změn a dopracování projektu pro vydání stavebního povolení. Poslední zveřejněný odhad nákladů dostavby je 113 miliard korun bez DPH, za poslední dva roky vzrostl asi o dvacet miliard.
Mezitím také vláda změnila legislativu a vyřadila okruh jako místní komunikaci ze seznamu staveb, u kterých je možné opakovaně prodlužovat posudek dopadu na životní prostředí EIA. Ten tak městu v roce 2027 definitivně vyprší, pokud neuspěje s plánem prosadit další změnu zákona. Pokud by se tak nestalo, musí magistrát získat do října 2027 alespoň nepravomocné povolení dostavby, jinak by musel získat nový posudek, což by trvalo roky.
Hřib dodal, že jakmile bude jmenován nový ministr dopravy, tak se za ním členové rady města budou muset vypravit a potvrdit příspěvek na dostavbu městského okruhu dohodnutý s končícím ministrem Martinem Kupkou (ODS). „Bez toho bychom my jako město nebyli schopni investici finančně utáhnout,“ uvedl.
Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem na Prahu 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a dále po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. Uvnitř okruhu žije zhruba půl milionu obyvatel. První část okruhu začala fungovat v 80. letech minulého století, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.