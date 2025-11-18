Praha vypíše tendr za 2,47 miliardy na průzkum pro dostavbu městského okruhu


Pražský magistrát vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 2,47 miliardy korun s DPH na geotechnický průzkum pro plánovanou dostavbu vnitřního městského okruhu. V pondělí to schválili městští radní. Průzkum se bude skládat především ze tří štol pro budoucí tunely Bílá skála, Jarovský a Malešický. V metropoli zbývá dokončit asi jedenáctikilometrovou část vnitřního okruhu mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8.

Zakázka bude podle radními schváleného dokumentu rozdělena na tři části. První se bude týkat úseku okruhu z Pelc-Tyrolky k libeňské křižovatce U Kříže a takzvané Libeňské spojky, která propojí Balabenku s D8 a uleví Zenklově ulici. Druhá část průzkumu se zaměří na úsek mezi Balabenkou a Českobrodskou a třetí na poslední část úseku od Českobrodské do Strašnic. Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně.

Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že průzkum bude de facto představovat nultou etapu dokončení okruhu, protože štoly budou v ose budoucích tunelů a bude je možné využít. „Stanou se součástí finální stavby,“ řekl. „Optimisticky předpokládáme, že práce začnou ve třetím čtvrtletí roku 2026,“ doplnil. Vzhledem k ceně zakázky o ní podle něj budou ještě tento čtvrtek hlasovat zastupitelé.

Kromě ražby průzkumných štol budou součástí prací také vrty sloužící ke geotechnickému a hydrogeologickému monitoringu. „Součástí této zakázky je i údržba v trvání jednoho roku po dokončení ražebních prací. Součástí vyhrazené změny je i možná údržba až do výše pěti let po ukončení základní roční údržby,“ stojí dále v dokumentu.

Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D
Stanice Olbrachtova na budoucí lince metra D

Nový návrh počítá s delšími tunely

Vedení Prahy nechalo v roce 2019 přepracovat původní projekt dostavby okruhu. Proti dřívějšku jsou v aktuálním plánu prodlouženy tunely z původních 4,2 kilometru na 8,5 kilometru. Současní radní města letos v září zadali původním projektantům z firem Satra, Mott MacDonald CZ, Pudis a Metroprojekt úpravy dokumentace na základě schválených změn a dopracování projektu pro vydání stavebního povolení. Poslední zveřejněný odhad nákladů dostavby je 113 miliard korun bez DPH, za poslední dva roky vzrostl asi o dvacet miliard.

Mezitím také vláda změnila legislativu a vyřadila okruh jako místní komunikaci ze seznamu staveb, u kterých je možné opakovaně prodlužovat posudek dopadu na životní prostředí EIA. Ten tak městu v roce 2027 definitivně vyprší, pokud neuspěje s plánem prosadit další změnu zákona. Pokud by se tak nestalo, musí magistrát získat do října 2027 alespoň nepravomocné povolení dostavby, jinak by musel získat nový posudek, což by trvalo roky.

V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy
Ilustrační foto

Hřib dodal, že jakmile bude jmenován nový ministr dopravy, tak se za ním členové rady města budou muset vypravit a potvrdit příspěvek na dostavbu městského okruhu dohodnutý s končícím ministrem Martinem Kupkou (ODS). „Bez toho bychom my jako město nebyli schopni investici finančně utáhnout,“ uvedl.

Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem na Prahu 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a dále po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. Uvnitř okruhu žije zhruba půl milionu obyvatel. První část okruhu začala fungovat v 80. letech minulého století, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.

Česko si připomnělo 17. listopad, davy vyrazily na Národní třídu

Po celém Česku si lidé připomínali sametovou revoluci, která ukončila čtyři dekády komunistické diktatury a přivedla zemi k demokracii. Před 36 lety ji odstartovalo brutální potlačení pietního průvodu k uctění památky Jana Opletala, zavražděného nacisty v roce 1939. Na zaplněné Národní třídě v Praze zazpíval v 17:11 píseň Modlitba pro Martu, jeden ze symbolů revoluce, herec a zpěvák Jan Cina. Zněla i v dalších městech. Řada organizací připravila pietní akce, debaty, přednášky, průvody či koncerty.
V Brně vytvořili živý řetěz, v Ostravě byl průvod se svíčkami

Připomínky 17. listopadu se vedle Prahy konaly na mnoha místech Česka. Festival Brněnský sedmnáctý se odehrával především na náměstí Svobody, v Kobližné ulici vznikl lidský řetěz podaných rukou a vedl až k pódiu. V symbolickém čase 17:11 tam zazněla Modlitba pro Martu a pak česká a slovenská hymna. Centrem Ostravy zase za vytrvalého deště prošel průvod lidí se svíčkami v rukou na akci nazvané Cesta za světlem.
Řečníci při pietě u Hlávkovy koleje vyzdvihovali důležitost vzdělání

Řečníci při pietním shromáždění u Hlávkovy koleje v Praze vyzdvihovali význam vzdělání, přičemž poukazovali na to, že vzdělaní lidé nepodléhají dezinformacím a jsou schopni kritického myšlení i vedení dialogu. Akce se zúčastnil i předseda hnutí SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, jenž před novináři mluvil o tom, že se v tuzemsku podle něj omezuje svoboda.
Povinné menstruační potřeby některé školy nabízí už od září, jinde mají obavy

Nejasné ceny od dodavatelů nebo obavy ze znečištěných toalet teď řeší ředitelé některých škol, které se připravují na novou povinnost zajistit na toaletách od ledna 2026 základní menstruační potřeby. Část škol novinku nicméně zavedla už od září. Peníze navíc na to nedostaly, někde ale pomohlo město nebo sponzoři.
Horská střediska se mění, přestavuje se i část zchátralých bud

Velká část tuzemských horských středisek prochází proměnou. Apartmány přibývají třeba v Peci pod Sněžkou, podhorská obec Čeladná v Beskydech se stala významným turistickým centrem. Proměnami v průběhu let procházela i Labská bouda v Krkonoších, která slavila o víkendu půlstoletí. V některých oblastech se zase přestavují i některé nepoužívané a zchátralé horské boudy. Místní podnikatelé se připravují na nadcházející lyžařskou sezonu, ceny skipasů zvyšují podle Asociace horských středisek zhruba dvě třetiny areálů.
V chovu kachen na jihu Čech je další ohnisko ptačí chřipky

V komerčním chovu kachen společnosti Blatenská ryba v Blatné na Strakonicku v neděli veterináři potvrdili další ohnisko ptačí chřipky. Ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL) informoval, že kvůli nákaze tam bude utraceno dva a půl tisíce vykrmených kachen. Likvidace by mohla začít ve středu. Letos byla v Česku potvrzena ptačí chřipka i s Blatnou dosud v pěti komerčních chovech, z toho ve čtyřech tento týden.
V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy

V návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok nejsou vyčleněny peníze na opravy a rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy, které jsou v samostatné působnosti krajů, uvedla vláda v demisi. Pokud stát ponechá odpovědnost za tyto komunikace regionům, ale přestane je financovat, povede to k rychlé degradaci dopravní infrastruktury, obává se předseda Asociace krajů ČR a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).
