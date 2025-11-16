V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy


V návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok nejsou vyčleněny peníze na opravy a rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy, které jsou v samostatné působnosti krajů, uvedla vláda v demisi. Pokud stát ponechá odpovědnost za tyto komunikace regionům, ale přestane je financovat, povede to k rychlé degradaci dopravní infrastruktury, obává se předseda Asociace krajů ČR a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).

„V rozpočtu SFDI na rok 2026 nejsou na financování silnic II. a III. třídy, respektive na opravy a rekonstrukce předmětných komunikací, které jsou v samostatné působnosti krajů, alokovány finanční prostředky,“ píše se konkrétně v návrhu rozpočtu fondu. V letošním roce dostaly kraje z SFDI na tyto silnice dvě miliardy korun, což byla proti loňskému roku poloviční částka. Podle tehdejšího vyjádření Asociace krajů byla částka nedostatečná. Návrh dostali v pátek k dispozici poslanci.

Pro kraje je návrh nepřijatelný

Pro kraje je návrh rozpočtu SFDI na příští rok nepřijatelný. „V situaci, kdy jsme se už letos museli vyrovnat s tím, že na opravy silnic II. a III. třídy dorazila pouze polovina prostředků oproti předchozím letům, vláda nyní předkládá návrh, který nepočítá s jedinou korunou. To není rozpočtové opatření, to je rezignace na péči o většinu silnic v této zemi,“ míní Holiš.

Kvůli chybějícím miliardám mají nové dopravní stavby stopku
Rozestavěná dálnice

Kraje dlouhodobě upozorňují na to, že i čtyři miliardy korun byly nedostatečné. Bez financování prý navíc hrozí degradace dopravní infrastruktury. „Stávající vládní návrh představuje jen další zásah do krajských rozpočtů. Například ten Zlínský vstupuje do nového roku zhruba o tři sta milionů korun minus oproti současnému stavu. Je to krok proti dlouhodobému rozvoji celého Česka,“ podotkl Holiš.

Hejtmani se tématem budou zabývat příští týden na Radě Asociace krajů. „S novou vládou jsme připraveni jednat o nápravě,“ avizoval Holiš.

Změna financování neprošla

Podle dřívějších informací ministerstva dopravy poskytl stát v letech 2020 až 2025 krajům na dopravu dohromady přes 58 miliard, z toho více než 25 miliard na silnice druhé a třetí třídy. Od roku 2015 šlo na krajské silnice celkem téměř 40 miliard. Opravy silnic měly být letos nově financovány přímo prostřednictvím upraveného rozpočtového určení daní. Změnu ale sněmovna do voleb neschválila.

Rozpočtová rada má výhrady k návrhu státního rozpočtu kvůli dopravě i příjmům
Ilustrační foto

Ministr dopravy (nyní v demisi) Martin Kupka (ODS) tehdy odmítl, že by rozhodnutí mohlo mít negativní vliv na stav silnic nižších tříd. Některé regiony podle něj vysoutěžily například souvislé opravy silnic zhruba za polovinu projekční ceny. Připomněl také, že část krajů se rozhodla zvýšit slevy na dopravu pro některé skupiny lidí ze současných 50 na 75 procent. Nejde proto podle něj věřit tomu, že by některé kraje neměly potřebné peníze na opravy silnic.

Chybějící peníze jsou řešitelné, míní Kupka

Dosluhující vláda v demisi předkládá návrh rozpočtu SFDI s celkovými výdaji 187 miliard korun. V návrhu rozpočtu ale chybí 37,2 miliardy korun. Vláda v materiálu píše, že je chce doplnit až při projednávání dokumentu ve sněmovně. „Saturace tohoto požadovaného navýšení bude realizována v rámci schvalování rozpočtu na rok 2026 v nadcházejících měsících,“ stojí v materiálu.

Kupka předpokládá, že pro doplnění peněz lze využít třeba ušetřené finance z předchozích let. Již po jednání ve vládě prohlásil, že chybějící peníze považuje za řešitelnou věc. „Už na konci září jsem uvedl, jak bychom doplňovali potřebné finanční prostředky: využitím zůstatku SFDI, zapojením nespotřebovaných neprofilujících výdajů. Další možností je posílení rozpočtu SFDI v průběhu roku 2026,“ vyjmenoval Kupka.

Kraje hledají, jak nahradit chybějící miliardy na opravy silnic
Oprava silnice

Fond je určen k financování dopravních staveb v zemi, zejména dálnic, silnic, železnic, vodních cest nebo i cyklostezek. Letos hospodaří s více než 160 miliardami. Od letošního roku může financovat i veřejně přístupné dobíjecí stanice a vodíkové čerpací stanice nebo místní dráhy a vlečky ve vlastnictví státu.

Aktuální návrh rozpočtu SFDI nicméně počítá s dvaceti miliardami korun na obranné výdaje. „Jedná se o financování staveb, které budou přispívat ke zvýšení vojenské mobility, jež naplňují požadavky na efektivní přesuny vojsk mezi evropskými státy přes Česko,“ píše končící vláda.

