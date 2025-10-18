Kvůli chybějícím miliardám mají nové dopravní stavby stopku


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Kvůli chybějícím zhruba 38 miliardám korun ve Státním fondu dopravní infrastruktury nepodepisují Správa železnic i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v tuto chvíli smlouvy k novým projektům. Je jich zhruba padesát. Tam, kde se už staví, peníze nechybí a práce pokračují.

„Aktuálně u mě leží k podpisu čtyři smlouvy na velké investiční akce. Ty smlouvy zatím nepodepisujeme,“ sdělil šéf ŘSD Radek Mátl.

Nové smlouvy zatím nepodepisuje ani ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Celkem se jedná o 49 položek napříč republikou,“ sdělil.

Silničáři zatím nemají zelenou k dobudování dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem. Smlouvy se nepodepisují ani u obchvatu Plas, křižovatky v České Lípě nebo nové silnice mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. V ohrožení je úsek i D35.

„Musí se to řešit“

„Abychom ty akce rozjeli, tak myslím, že konec listopadu je termín, kdy bychom potřebovali vědět, zda skutečně budeme mít garantované finanční prostředky,“ prohlásil Mátl.

Aktuálně šéfovi silničářů chybí dvacet miliard, podobně jako Správě železnic. Zpoždění má rekonstrukce nádraží v Hradci Králové. Smlouva zatím není podepsána ani u významné části rychlodráhy k letišti, koridoru Praha – České Budějovice nebo ke kompletní modernizaci trati Plzeň – Domažlice.

„Řešíme i s dopravci a objednavateli, jak se k tomu postaví, protože to má provázanost s dalšími výlukami na rameni. (...) Musí se to už opravdu řešit,“ míní Svoboda.

Politické neshody

Komplikace podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka způsobil záměrně ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a současná vláda. Podle něj nepromítli chybějících 38 miliard do návrhu státního rozpočtu na příští rok.

„Vyzýváme pana ministra Kupku, aby vysvětlil, proč vložil do eKLEPu něco jiného než schválila dozorčí rada a výbor, současně aby vysvětlil, proč porušili zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury,“ sdělil Havlíček na tiskové konferenci hnutí ANO.

28 minut
„To opravdu naplnilo literu zákona. Rozpočet odešel na vládu a vláda se jím začala zabývat stejně, jako se tím začaly zabývat kabinety i v tom předešlém období po volbách,“ namítá Kupka.

Podle ministra dopravy by se právě nově vznikající vláda měla sama rozhodnout, kterým projektům dá své priority. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš tvrdí, že chybějících 38 miliard v rozpočtu najde.

