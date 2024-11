Firmám na Krnovsku chybí peníze na opravy

Firmy na Krnovsku postižené zářijovou povodní potřebují pomoc státu. Chybí jim peníze na opravy, investice, kvalitní pojistky i dopravní napojení. První z nich už přistoupily k propouštění. Šedesát firem se spojilo v asociaci. Už poněkolikáté přijel do Krnova situaci řešit ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Pekárna je od roku 1997 proti povodňovým škodám nepojistitelná. Za pojištění majetku tam ročně zaplatí tři sta tisíc korun. Z pojistné částky 128 milionů teď dostanou necelých deset. „Pokud to všechno máme opravit, a to jsou milionové částky, pokud budeme napočítávat jednotlivé podnikatele za sebou, tak se dostaneme na miliardy. Potřebujeme pomoci s pojištěním a garancí,“ vysvětlila Hudáková.

Z areálu krnovské pekárny se stalo před měsícem na několik dní koryto řeky Opavy. Jedna budova půjde k zemi. A úplně zničené je takzvané moučné hospodářství. Škoda je přes sto čtyřicet milionů korun. „Když jsou zničena všechna moučná sila, celé hospodářství našeho podniku, tak je to katastrofa, protože mísiči musí všechno dělat ručně. Za jednu noční směnu jsou to asi čtyři tuny mouky,“ řekla ředitelka a jednatelka pekárny Aspec Hana Hudáková.

Firmě by pomohlo, kdyby stát mohl alespoň částečně kompenzovat mzdy některých pracovníků. Snažili se proto využít stávající výzvu, zatím neúspěšně. „Je vyhlášena, zatím jsme ten dokument podali na úřad práce a čekáme na vyjádření, mělo to být k 15. říjnu, zatím nic nevíme,“ řekl Vilímek.

Velkým problémem pro řadu krnovských firem je i stále neexistující železniční napojení. To ve směru na Bruntál by mělo být v provozu na konci listopadu, zbývající části pak do konce roku. K přežití potřebují koleje třeba v Krnovských opravnách a strojírnách, které po kolejích přivážejí vozidla určená k opravě.

Bezúročné investiční úvěry

„My jsme minulý týden v pátek rozhodli, že u těch bezúročných půjček nepoužijeme evropské peníze, protože tam jsou limitující podmínky, ale použijeme peníze z českého státního rozpočtu, aby ty programy byly jednoduché a firmy, které peníze potřebují, aby ty podmínky splnily,“ řekl Stanjura. „Debatujeme konkrétní parametry pomoci, aby byla skutečně rychlá a splnila účel,“ dodal.

Pro takzvané rychlé peníze ministerstvo nastartuje program Záruka. „To znamená, že jednotlivé banky budou podnikatelům půjčovat, ale ručit za ty peníze bude stát, respektive Národní rozvojová banka, a současně tato banka bude poskytovat bezúročné investiční úvěry. Úvěry budou až na patnáct let,“ vysvětlil.