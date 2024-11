Firmy postižené povodní mohou žádat o příspěvek na mzdy

„Prvních pět dnů jsme po diskusi se zástupci Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory vyhodnotili jako období, které by měla firma být schopna pokrýt z vlastních zdrojů. K 13. září tedy připočteme pět dnů,“ doplnil Jurečka.

Podpora má směřovat do firem, jejichž sídlo či provozovna je v zasažené oblasti. Týká se to celé republiky kromě Prahy a tří krajů, a to Karlovarského, Plzeňského a Středočeského. Úřad žadatelům poskytne polovinu vyplacených náhrad včetně odvodů, nejvýš ale do 18 400 korun na pracovníka.

Jak podat žádost?

O kompenzaci mohou firmy žádat elektronicky. Doložit budou muset svou bezdlužnost a to, že je povodeň zasáhla. Měly by mít třeba doklad o nahlášení pojistné události, potvrzení od radnice o zaplavení, od hasičů o zásahu či od dodavatele o přerušení dodávek energií a surovin. „Výhodou bude, pokud zaměstnavatel bude mít shromážděné náležitosti a bude je přikládat (do elektronické žádosti),“ uvedla ředitelka sekce zaměstnanosti Kateřina Štěpánková.

Jurečka připomněl, že firmy mohou získat také úvěry s odkladem splátek. Odložit je možné i zálohy odvodů u sociální správy. U pojistného je možné nastavit případně i splátkový kalendář, dodal.

Povodně zasáhly v polovině září zejména Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve odhadl rozsah škod na státním majetku na 25 až 30 miliard korun, další desítky miliard korun škod budou podle něj na soukromém, obecním a krajském majetku.

Vláda kvůli povodním zvýšila schodek letošního rozpočtu o 30 miliard korun na 282 miliard korun, u rozpočtu na příští rok zvýšila schodek proti původnímu návrhu o deset miliard korun na 241 miliard korun.