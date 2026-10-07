SOUHRN: Zásadní události středy 7. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 7. října 2026.

„Jeden z nejodpornějších útoků.“ Ukrajina hlásí oběti po ruských úderech

Kyjevem v noci opět otřásly výbuchy poté, co Moskva zahájila další rozsáhlý raketový a dronový útok. Svědci mluví o desítce explozí, dva lidé zemřeli. Zásahy hlásí i Dnipro, Záporoží či Kremenčuk. Při úderu na město Pryluky na severu země zahynulo nejméně 18 lidí včetně dětí. Moskva masivní útok potvrdila, mluví i o zásazích plavidel. Nedaleko Soči podle ní vzplál ropný tanker. Ukrajina později oznámila, že v odvetě zasáhla ropná zařízení a polygony v Rusku.

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„Jeden z nejodpornějších útoků.“ Ukrajina hlásí po ruských úderech řadu obětí
Následky ruského útoku na ukrajinské město Pryluky
Svědectví
„Otřáslo to vestibulem metra,“ popsala zpravodajka ČT útok na Kyjev
Zaplněné kyjevské metro


Piety i protesty. Izrael si připomíná třetí výročí masakru ze 7. října

V Izraeli se konají vzpomínkové akce v rámci třetího výročí útoků ze 7. října. Hamás a s ním spřízněné palestinské teroristické skupiny tehdy povraždily přes 1200 lidí. Pietní akce probíhala na místě festivalu Nova u hranice s Gazou, další se uskuteční večer na náměstí Rukojmích v Tel Avivu. Aktivisté, kteří viní současnou vládu, že teroristickým útokům nezabránila, protestují po celé zemi. Opoziční lídři uctili památku obětí na jihu židovského státu.

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Piety i protesty. Izrael si připomíná třetí výročí masakru ze 7. října
Izrael si připomíná třetí výročí útoků ze 7. října
Kontext
Útočníky ze 7. října hledá zvláštní jednotka. Izrael jich dopadl tisíce
Příbuzní obětí z festivalu Nova (snímek z ledna 2024)


Nobelovu cenu za chemii získali vědci za výzkum zrcadlové chemie

Švédská akademie věd oznámila, že nositeli Nobelovy ceny za chemii za letošní rok se stali Henri Kagan a Koenso Soai, kteří se věnují výzkumu nelineárních jevů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze.

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Nobelovu cenu za chemii získali vědci za výzkum zrcadlové chemie
Zrcadlové kopie molekul mohou mít různé vlastnosti, ukazuje grafika Nobelovské komise


Malý a Raška z bývalého vedení IKEMu jsou vinni vydíráním kardiochirurgů

Exnáměstek ředitele IKEMu Jiří Malý a někdejší šéf IT odboru Petr Raška jsou vinni v případu vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky, zjistila ČT. Soud Malému uložil peněžitý trest 50 tisíc a Raškovi 80 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, muži vinu od počátku odmítají. Ponechali si proto lhůtu na podání odvolání, stejně jako státní zástupce. Spolu s nimi byl původně obžalován i tehdejší ředitel kliniky Michal Stiborek, který loni v srpnu zemřel. Jeho trestní stíhání tak soud zastavil.

Více k tématu
Malý a Raška z bývalého vedení IKEMu jsou vinni vydíráním kardiochirurgů
IKEM


Meziroční růst průmyslu v srpnu zpomalil, stavebnictví kleslo

Meziroční růst průmyslové produkce zpomalil v srpnu na 2,6 procenta z 3,1 procenta v červenci, uvedl Český statistický úřad. Oznámil také, že stavební výroba ve stejném období meziročně klesla o 1,4 procenta po červencovém růstu o 1,8 procenta. Schodek zahraničního obchodu činil v srpnu 5,3 miliardy korun, což je meziročně o 5,6 miliardy korun horší výsledek.

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Meziroční růst průmyslu v srpnu zpomalil, stavebnictví kleslo
Práce v průmyslu. Ilustrační snímek


Obrazem: Designblok si posvítil na více než tři sta vystavujících

V Praze začíná Designblok. Hlavním tématem osmadvacátého ročníku je světlo. V několika pražských lokacích v hlavním městě se představí téměř tři sta sedmdesát vystavujících a značek designu a módy z dvaceti čtyř zemí.

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Obrazem: Designblok si posvítil na více než tři sta vystavujících
Z výstavy High Craft

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