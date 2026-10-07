Obrazem: Designblok si posvítil na více než tři sta vystavujících


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

V Praze začíná Designblok. Hlavním tématem osmadvacátého ročníku je světlo. V několika pražských lokacích v hlavním městě se představí téměř tři sta sedmdesát vystavujících a značek designu a módy z dvaceti čtyř zemí.

„Designblok primárně ukazuje novinky českého a světového designu. Kromě toho máme řadu doprovodných programů a výstava, které tematizují světlo. A prezentujeme také školy, mladé talenty. Chceme ukázat, že design není jen o propojení průmyslu a kreativity, ale také o tom, jak ovlivňuje každý den náš život, jak je důležitou složkou, kterou si častokrát ani neuvědomujeme,“ uvedla ředitelka festivalu Jana Zielinski.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Světlo se v zaměření letošního ročníku odráží ve dvou rovinách. „V té zcela konkrétní, kdy se bavíme o světle v architektuře a v designu. Ale také světlo ve smyslu naděje, nového počátku a hodnot. Světlo je opakem tmy a myslím, že všichni takové světlo v této době potřebujeme,“ upřesnila Zielinski.

V souvislosti s výročím nedožitých devadesátých narozenin Václava Havla vznikla výstava Design pro Václava Havla. Ukazuje nábytek, uniformy či jídelní servis pro státní návštěvy a další designérské realizace během jeho prezidentského působení na Hradě.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Vše je k vidění v hradní Jízdárně, kam organizátoři umístili také rozsáhlejší výstavu High Craft. Účastní se jí dvě desítky předních tuzemských designérů. Jsou mezi nimi značky Klimchi s novou kolekcí skleniček, světelné objekty Artglass nebo kolekce váz Maxima Velčovského nazvaná Photosynthesis.

Velčovský také vytvořil instalaci Veranda ve Veletržním paláci. „Vytvořil jsem stůl, který je gradací. Na jedné straně sedí malé děti, na druhé u baru jejich rodiče. Židličky rostou s člověkem. A zároveň je to graf prosperity. Na konci stolu je jen jedno místo, takže člověk si může přemýšlet, co to znamená,“ popsal umělec.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Na Hradě navíc Designblok zavítá poprvé do odsvěcené kaple sv. Kříže, a to díky instalaci Kruh ticha Evy Eisler. Designérku, architektku a pedagožku loni Akademie designu uvedla loni do Síně slávy za to, jak ovlivnila po roce 1989 tuzemskou tvorbu.

Ve Veletržním paláci předvedou své práce stovky vystavujících, od předních evropských designérů přes výrobce po talentované studenty. Uměleckoprůmyslové museum se zaměří výstavními projekty na historii svítidel, a to jak na zapomenuté příběhy československého designu od poloviny dvacátého století do osmdesátých let, tak na počátky elektrifikace.

Program kromě výstav zahrnuje také konferenci či módní přehlídku. V rámci festivalu převezme cenu za mimořádný přínos světovému designu nizozemský tvůrce Marcel Wanders.

Grand designérem roku 2025 je Krejčiřík, do Síně slávy vstoupila Eisler
Designér Jiří Krejčiřík (uprostřed)

Výběr redakce

„Jeden z nejodpornějších útoků.“ Ukrajina hlásí po ruských úderech řadu obětí

„Jeden z nejodpornějších útoků.“ Ukrajina hlásí po ruských úderech řadu obětí

05:04Aktualizovánopřed 19 mminutami
Piety i protesty. Izrael si připomíná třetí výročí masakru ze 7. října

Piety i protesty. Izrael si připomíná třetí výročí masakru ze 7. října

10:35Aktualizovánopřed 21 mminutami
Nobelovu cenu za chemii získali vědci za výzkum zrcadlové chemie

Nobelovu cenu za chemii získali vědci za výzkum zrcadlové chemie

11:55Aktualizovánopřed 38 mminutami
Většina francouzských středních škol obnovila po protestech výuku

Většina francouzských středních škol obnovila po protestech výuku

před 41 mminutami
Malý a Raška z bývalého vedení IKEMu jsou vinni vydíráním kardiochirurgů

Malý a Raška z bývalého vedení IKEMu jsou vinni vydíráním kardiochirurgů

09:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Meziroční růst průmyslu v srpnu zpomalil, stavebnictví kleslo

Meziroční růst průmyslu v srpnu zpomalil, stavebnictví kleslo

09:34Aktualizovánopřed 2 hhodinami
„Otřáslo to vestibulem metra,“ popsala zpravodajka ČT útok na Kyjev

Video„Otřáslo to vestibulem metra,“ popsala zpravodajka ČT útok na Kyjev

před 4 hhodinami
Hútíové zasáhli letiště v Jemenu, hlásí se i k útokům na Saúdskou Arábii

Hútíové zasáhli letiště v Jemenu, hlásí se i k útokům na Saúdskou Arábii

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

VideoFrankfurtský veletrh je jako rockový koncert, říká ředitel knihovny

Na Frankfurtském knižním veletrhu, jehož je letos čestným hostem, představuje Česko německým čtenářům téměř dvě stě překladů tuzemských knih. „Je to podobné jako na rockových koncertech, když vydáte desku, tak i Rolling Stones musí vyjet a propagovat,“ říká za organizátory generální ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček. Prezentaci na jednom z největších knižních festivalů na světě si prohlíží nejen veřejnost, ale i profesionálové z knižního byznysu. „To jsou ti, které potřebujeme získat, a vidí-li zájem německých čtenářů, tak se zajímají, co to je za knihu,“ dodal Kubíček. „Když se podaří naplnit, co od Frankfurtu očekáváme, zvedne se zájem o českou literaturu i v dalších a pro nás důležitých velkých jazykových oblastech,“ doufá.
před 45 mminutami

Obrazem: Designblok si posvítil na více než tři sta vystavujících

V Praze začíná Designblok. Hlavním tématem osmadvacátého ročníku je světlo. V několika pražských lokacích v hlavním městě se představí téměř tři sta sedmdesát vystavujících a značek designu a módy z dvaceti čtyř zemí.
před 1 hhodinou

Denemarková kritizovala „hnědnutí Evropy“ i ministry na úvod frankfurtského veletrhu

Ve Frankfurtu nad Mohanem začal největší knižní veletrh na světě. Čestným hostem sedmdesátého osmého ročníku je Česko. Zahajovací projev tak pronesla spisovatelka Radka Denemarková, která kritizovala „hnědnutí Evropy“ i ministry, kteří „ničí kulturu“.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Paramount dokončil převzetí Warner Bros. Discovery

Americký mediální konglomerát Paramount Skydance v úterý dokončil převzetí konkurenční společnosti Warner Bros. Discovery v hodnotě přibližně 110 miliard dolarů (2,4 bilionu korun). Skupina, která nově nese název Skydance, to oznámila v tiskové zprávě. Šéf skupiny David Ellison již minulý týden uvedl, že účelem názvu Skydance je zachování samostatné identity studií Paramount a Warner Bros. Akcie sloučené společnosti se nyní přesunuly z trhu Nasdaq na newyorskou burzu (NYSE), kde se budou obchodovat pod symbolem SKYD.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Česká televize se příští rok nezúčastní Eurovize

Česká televize se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Důvodem jsou aktuální úpravy rozpočtu. Veřejnoprávní televize nevyloučila, že v dalších letech se do soutěže vrátí. Příští ročník Eurovize se bude konat v květnu 2027 v bulharském Burgasu.
včera v 12:02

Přírodu nemůžeme jen tak vytěžit, říká autor „rivermovie“ Lom

Tématem 52. ročníku festivalu Ekofilm, který se odehrál 1. až 4. října v Brně, byl Vodoběh. Vedle řady soutěžních snímků nabídl i dva filmy členů poroty vyprávějící o lidstvu a vodě. H2O: Molekula života – Civilizace režiséra Alexe Tatea nabízí mozaiku vědeckých poznatků o tom, jak sladká voda utvářela a utváří lidská společenství. Petr Lom v poetickém „rivermovie“ Já jsem řekou, řeka je mnou přináší pohled původních obyvatel Nového Zélandu a Austrálie na přírodu při putování po řece Whanganui, která jako první na světě získala právní status osoby.
včera v 07:30

Česko si připomnělo 90 let od narození Václava Havla

Česko si v pondělí 5. října připomnělo 90 let od narození Václava Havla – dramatika, disidenta, politika a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty či happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech.
5. 10. 2026Aktualizováno5. 10. 2026

Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky

Vláda schválila návrh Státní kulturní politiky České republiky na období 2026–2029, sdělil po jednání kabinetu ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím akčního plánu, ten má vláda dostat do 30. listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. K novele o asistentech pedagoga na základních školách se pak kabinet podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vrátí za týden po jednání koalice. Některé věci je třeba vydiskutovat, řekl předseda vlády.
5. 10. 2026Aktualizováno5. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

před 6 hhodinami
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

před 22 hhodinami
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

včera v 08:00
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026