Obrazem: Designblok si posvítil na více než tři sta vystavujících

V Praze začíná Designblok. Hlavním tématem osmadvacátého ročníku je světlo. V několika pražských lokacích v hlavním městě se představí téměř tři sta sedmdesát vystavujících a značek designu a módy z dvaceti čtyř zemí.
„Designblok primárně ukazuje novinky českého a světového designu. Kromě toho máme řadu doprovodných programů a výstava, které tematizují světlo. A prezentujeme také školy, mladé talenty. Chceme ukázat, že design není jen o propojení průmyslu a kreativity, ale také o tom, jak ovlivňuje každý den náš život, jak je důležitou složkou, kterou si častokrát ani neuvědomujeme,“ uvedla ředitelka festivalu Jana Zielinski.
Světlo se v zaměření letošního ročníku odráží ve dvou rovinách. „V té zcela konkrétní, kdy se bavíme o světle v architektuře a v designu. Ale také světlo ve smyslu naděje, nového počátku a hodnot. Světlo je opakem tmy a myslím, že všichni takové světlo v této době potřebujeme,“ upřesnila Zielinski.
V souvislosti s výročím nedožitých devadesátých narozenin Václava Havla vznikla výstava Design pro Václava Havla. Ukazuje nábytek, uniformy či jídelní servis pro státní návštěvy a další designérské realizace během jeho prezidentského působení na Hradě.
Vše je k vidění v hradní Jízdárně, kam organizátoři umístili také rozsáhlejší výstavu High Craft. Účastní se jí dvě desítky předních tuzemských designérů. Jsou mezi nimi značky Klimchi s novou kolekcí skleniček, světelné objekty Artglass nebo kolekce váz Maxima Velčovského nazvaná Photosynthesis.
Velčovský také vytvořil instalaci Veranda ve Veletržním paláci. „Vytvořil jsem stůl, který je gradací. Na jedné straně sedí malé děti, na druhé u baru jejich rodiče. Židličky rostou s člověkem. A zároveň je to graf prosperity. Na konci stolu je jen jedno místo, takže člověk si může přemýšlet, co to znamená,“ popsal umělec.
Na Hradě navíc Designblok zavítá poprvé do odsvěcené kaple sv. Kříže, a to díky instalaci Kruh ticha Evy Eisler. Designérku, architektku a pedagožku loni Akademie designu uvedla loni do Síně slávy za to, jak ovlivnila po roce 1989 tuzemskou tvorbu.
Ve Veletržním paláci předvedou své práce stovky vystavujících, od předních evropských designérů přes výrobce po talentované studenty. Uměleckoprůmyslové museum se zaměří výstavními projekty na historii svítidel, a to jak na zapomenuté příběhy československého designu od poloviny dvacátého století do osmdesátých let, tak na počátky elektrifikace.
Program kromě výstav zahrnuje také konferenci či módní přehlídku. V rámci festivalu převezme cenu za mimořádný přínos světovému designu nizozemský tvůrce Marcel Wanders.