SOUHRN: Zásadní události pondělí 5. ledna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 5. ledna 2026.
Američané postavili Madura před soud
Americké bezpečnostní složky převezly zadrženého venezuelského vládce Nicoláse Madura s manželkou k federálnímu soudu v New Yorku. Podle vyjádření ministryně spravedlnosti Pam Bondiové Madura i jeho ženu Cilii Floresovou úřady obvinily z různých trestných činů, například drogového a teroristického spolčení či spolčení za účelem pašování kokainu do USA. Maduro obvinění odmítl a prohlásil, že byl zajat a že je slušný člověk. Podle listu The New York Times (NYT) Madurův právní zástupce uvedl, že jeho klient odmítl všechny čtyři body obvinění, která proti němu byla vznesena.
Trump pohrozil dalším zemím
Prezident USA Donald Trump varoval země produkující drogy na západní polokouli, že nebude dlouhodobě tolerovat příliv těchto nelegálních látek do USA. Podle agentury Reuters naznačil, že po Venezuele by mohly čelit vojenskému zásahu Kolumbie a Mexiko. Už dříve zopakoval, že by rád připojil Grónsko.
Politici vládní koalice řeší projev Okamury i výroky Radima Fialy o Vrběticích
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, řekl v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Opozice chce hlasovat o odvolání Okamury z postu šéfa dolní parlamentní komory kvůli ostrým výrokům vůči Ukrajině či Evropské unii. Představitelé opozičních stran nesouhlasí ani s výroky předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy, podle něhož není prokázáno, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 bylo Rusko. S Fialou nesouhlasí ani někteří ministři ANO, včetně premiéra.
Vláda schválila programové prohlášení, jednala o služebním zákonu či zrušila stratkom
Vláda ANO, SPD a Motoristů schválila své programové prohlášení. Za týden by s ním měla žádat sněmovnu o důvěru. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády sdělil, že kabinet schválil programové prohlášení v té podobě, v jaké ho zveřejnil na konci října loňského roku. Ministři jednali i o služebním zákonu. Ten chce vláda nahradit normou s flexibilnějšími prvky, jak navrhli koaliční poslanci.
Metnar odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pondělí odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána. Důvodem jsou podle něj dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky a rozdílná představa o vedení státního podniku. Dočasně ho povede ředitel divize sdílených služeb České pošty Ondřej Škorpil. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve v pondělí Metnara pověřil vypsáním výběrového řízení na vedení pošty.
Největší íránské protesty od roku 2022 mají už nejmíň dvacet obětí, píše AP
Při protestech v Íránu zemřelo již nejméně dvacet lidí, napsala agentura AP. Lidé vyšli do ulic již před týdnem a střety mezi protestujícími a bezpečnostními složkami propukly i v neděli. Hesla namířená proti teokratickému režimu zněla na shromážděních v Teheránu, Šírázu a oblastech západního Íránu, kde jsou současné protesty zvláště intenzivní. Demonstrace jsou největší od roku 2022, kdy zemřela Mahsá Amíníová.
Ruský úder na kyjevskou kliniku zabil nejméně jednoho člověka
Rusko v noci na pondělí zasáhlo soukromé zdravotnické zařízení v Kyjevě, zemřel v něm jeden člověk a další čtyři utrpěli zranění. Informoval o tom server Ukrajinska pravda. Starosta Kyjeva Vitalij Klyčko informoval, že zdravotnické zařízení v Obolonské čtvrti zasáhl ruský dron. Šestnáct z 23 pacientů soukromé kliniky záchranáři rozvezli do městských nemocnic. Další člověk zahynul při ruském útoku v Kyjevské oblasti.
Francie úplně zakázala věčné chemikálie v kosmetice i dalších výrobcích
Francie jako první evropská země zavedla přísné zákazy takzvaných věčných chemikálií, které prokazatelně poškozují lidské zdraví. Musí zmizet odevšad, kde se dají nahradit něčím bezpečnějším.