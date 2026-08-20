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Romantický snímek Na jednu noc se odehrává ve Spojených státech, kde je nemanželský sex protizákonný a nesezdaní se mohou sblížit pouze jediný den v roce. Těm, kteří v kině preferují spíše strach a hrůzu, je určeno pokračování série Insidious, tentokrát s podtitulem Jsou mezi námi. Nejmenší diváky osloví Tom a Jerry: Kouzelný kompas. Do hry na kočku a na myš se připletou oživlé čínské mýty a bájné příšery. Francouzsko-německé drama Malá sestra vypráví příběh pařížské studentky z muslimské rodiny, která řeší svoji sexuální identitu. Mezi vlastní identitou a rodinnými kořeny stojí i Lukáš, ve světě drag queen známý pod uměleckým jménem Chica Checa. Stejně se jmenuje film Šimona Holého s Janem Cinou a Pavlou Tomicovou v hlavních rolích.