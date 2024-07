Stanjura chce vyjednávat o zrušení windfall tax

Vládní koalice původně prosadila daň z neočekávaných zisků na tři roky. Konkrétně na zdaňovací období 2023 až 2025. O jejím zrušení se ale mluvilo už po prvním roce fungování. Tři strany vládní koalice jsou však v tomto ohledu zdrženlivé. Vedle STAN i Piráti nebo KDU-ČSL. Znamenalo by to totiž mimo jiné propad příjmů.

„Podle mě by měly být mimořádné příjmy z windfall tax a odvody z nadměrných příjmů výrobců elektřiny více méně vyrovnané s výdaji státu na pomoc domácnostem i firmám s vysokými cenami energií. Pokud to tak bude, není důvod, aby windfall tax trvala celé tři roky,“ napsal v SMS zprávě ministr financí České televizi.

Stát podle aktuálních výsledků rozpočtu už zřejmě vybral – čeká se ještě na podrobnější analýzu – na dani z neočekávaných zisků to, co loni vynaložil na energetickou pomoc domácnostem i firmám.

„Odsouhlasili jsme nějakou dobu trvání. Pokud by se to mělo měnit, tak jedině s dalšími návrhy, které budeme projednávat i s doporučeními NERV (Národní ekonomická rada vlády),“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek zatím také není k případnému zrušení vstřícný. „V současné době není koaliční shoda a počkám na toto jednání. Uvidíme, jak se to vyvine.“

Jak to vidí opozice

Opozice zdůrazňuje, že právě tyto mimořádné kroky pomáhají ministrovi financí snížit schodek státního rozpočtu. Ten byl v polovině roku 178,6 miliardy korun a podle jejích zástupců i díky windfall tax.

„Já, když se to projednávalo, navrhovala: udělejme to na rok a vyhodnoťme to a pak případně to udělejme lépe. Myslím, že windfall tax byla nastavena velmi špatně,“ uvedla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Opoziční hnutí – na rozdíl od koaličních stran – během projednávání tuto daň nepodpořila. Ministr financí ale nyní nemá většinu pro její dřívější zrušení ani v koalici.