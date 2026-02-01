Největší síla Česka je v kreativitě, říká zástupce generálního tajemníka OECD

Už tři dekády je Česko součástí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). „Během těch tří dekád vzrostlo české HDP o osmdesát procent, zahraniční investice jsou nad průměrem, nezaměstnanost je nízká a inflace je víceméně pod kontrolou,“ shrnuje zástupce generálního tajemníka OECD František Růžička. „Největší síla Česka spočívá v kreativitě a inovátorském přístupu k problémům,“ řekl v Událostech, komentářích z ekonomiky moderovaných Kristýnou Hávovou.
Česká ekonomika je na tom dobře, shrnul Růžička. Jako největší slabiny jmenoval menší investování do vědy a technologie a slabší podporu malých a středních podnikatelů v oblasti pomoci při získávání zahraničních a domácích investic nebo pomoci při implementaci digitálních a zelených technologií.
V případě přínosů Česka do OECD dal za příklad aktivní politiku podpory malých a středních podnikatelů nebo rozvíjení zahraničních vztahů. Zdůraznil, že Česko je jedním z top tří dárců do programů OECD pro ekonomickou pomoc Ukrajině a její poválečnou obnovu.
Jako hlavní přínos členství v OECD pro Česko Růžička jmenoval poskytování údajů a ekonomických analýz pro průzkum různých politických témat, jako je například reforma vzdělávání.
Podle zástupce generálního tajemníka OECD je pro Česko největší výzva v zachování si stávajících trhů pro export a nalezení nových.