MMF zhoršil výhled tuzemské ekonomiky, letošní růst odhaduje na 1,8 procenta


13. 10. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt (HDP) se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8 procenta, napřesrok by pak měl jeho růst mírně zrychlit na 1,9 procenta. V jarní prognóze přitom MMF předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech činit 2,2 procenta. Loni dosáhl růst tuzemské ekonomiky 2,6 procenta. U světové ekonomiky pak MMF výhled naopak zlepšil na 3,1 procenta.

Nový výhled MMF je pesimističtější než srpnová předpověď českého resortu financí. Ta předpokládá, že růst tuzemské ekonomiky letos dosáhne 1,9 procenta a v příštím roce zrychlí na 2,4 procenta. Ministerstvo v srpnu odhad letošního růstu zhoršilo z dříve očekávaných 2,1 procenta, zdůvodnilo to negativními dopady konfliktu na Blízkém východě. Ten letos po celém světě vedl k výraznému nárůstu cen pohonných hmot.

Česká ekonomika v letošním roce podle prognóz MMF poroste rychleji než slovenské hospodářství, jehož růst by měl činit 0,8 procenta. Zaostane však za Polskem i Maďarskem. Polský HDP by se měl podle MMF letos zvýšit o 3,4 procenta, zatímco hospodářský růst v Maďarsku by měl činit 1,9 procenta.

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Šéfka MMF Kristalina Georgievová

MMF rovněž předpověděl, že průměrná míra inflace v Česku v letošním roce klesne na 2,1 procenta z loňských 2,5 procenta. V příštím roce však fond očekává její nárůst na 2,8 procenta.

Ministerstvo financí v srpnu předpovědělo, že inflace letos klesne na 2,2 procenta. K pomalejšímu růstu spotřebitelských cen podle něj přispívá převedení plateb za obnovitelné zdroje na státní rozpočet, levnější potraviny a silnější kurz koruny. Příští rok resort čeká zrychlení inflace na 2,7 procenta, a to mimo jiné kvůli zdražení elektřiny a plynu.

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Sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu

Světové finance

Růst světové ekonomiky pak dle predikce MMF letos zpomalí na 3,1 procenta z loňských 3,5 procenta. Odhad letošního růstu však fond mírně zlepšil ze tří procent, která předpovídal v červencové aktualizaci jarního výhledu. V příštím roce pak MMF nadále očekává zrychlení růstu globálního HDP na 3,4 procenta.

„Světová ekonomika opět projevuje svou odolnost,“ sdělil MMF. „Aktivita se v prvním pololetí vyvíjela lépe, než se očekávalo – a to navzdory pokračující válce na Blízkém východě a negativním dopadům napětí v obchodních vztazích,“ dodal. Upozornil rovněž, že hospodářskou aktivitu podpořily rozsáhlé investice související s rozvojem umělé inteligence.

Hlavní ekonomka MMF Silvana Tenreyrová nicméně při prezentaci výhledu varovala, že odolnost světové ekonomiky již „začíná narážet na své limity“. Zároveň vyzvala vlády ke zlepšení stavu veřejných financí. „To je domácí úkol pro všechny – zajistit, abychom byli odolní,“ akcentovala.

Fond také poukázal na značné rozdíly v hospodářském vývoji jednotlivých zemí. Relativně dobře se daří zemím, které pociťují pouze omezené dopady konfliktu na Blízkém východě a které těží z investic do AI. Velkým potížím naopak čelí ekonomiky, které dovážejí energii a které z investic do AI výrazněji neprofitují. „Do této skupiny patří řada nízkopříjmových a zranitelných zemí, což zvyšuje riziko, že nynější šoky prohloubí příjmové rozdíly mezi zeměmi,“ upozornil MMF.

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Generální ředitelka MMF Kristalina Georgievová

Tenreyrová upozornila, že pokračování konfliktu na Blízkém východě by mohlo zvýšit inflační tlaky a zpomalit hospodářský růst. „Hospodářský výhled by mohly oslabit rovněž zhoršující se rozpočtové vyhlídky, přehodnocení ziskovosti AI a extrémní výkyvy počasí,“ vyjmenovala.

Fond předpokládá, že růst ekonomiky Spojených států bude v letošním roce stejně jako vloni činit 2,3 procenta. Toto tempo růstu by si podle MMF měla největší světová ekonomika udržet rovněž v příštím roce.

MMF také předpověděl, že růst ekonomiky eurozóny letos zpomalí o jednu desetinu procentního bodu na 1,1 procenta. V příštím roce by se pak mělo jeho tempo vrátit na loňských 1,2 procenta. V Německu letos hospodářský růst podle fondu výrazně zrychlí na 1,3 procenta z loňských dvou desetin procenta, zatímco ve Francii by měl zpomalit na 0,4 procenta z 0,9 procenta.

V Číně očekává MMF v letošním roce zpomalení hospodářského růstu na 4,5 procenta z loňských pěti procent. V příštím roce by pak měl růst druhé největší ekonomiky světa zvolnit na čtyři procenta. Růst ruské ekonomiky letos podle MMF zpomalí na 0,9 procenta z loňského jednoho procenta. V příštím roce by se měl ruský HDP zvýšit rovněž o devět desetin procenta.

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