Šéfka MMF zařadila Řecko mezi přední ekonomiky eurozóny


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová na akci fondu před jarním zasedáním označila Řecko za jednu z nejvýkonnějších ekonomik eurozóny.

Zvlášť zmínila také řeckého ministra hospodářství a financí Kyriakose Pierrakakise a uvedla, že jeho zvolení do čela euroskupiny (zasedání ministrů financí eurozóny, pozn. red.) potvrzuje obnovení důvěryhodnosti země a její posílenou přítomnost v jádru evropského dění.

V souvislosti s krizí uplynulé dekády a obtížnými reformami, které byly provedeny, Georgievová zdůraznila, že pokrok Řecka je ukázkovým příkladem toho, jak mohou politická vůle, důslednost a odhodlání ke změně vést k výraznému zotavení.

Šéfka MMF uvedla: „Chtěla bych zvlášť zmínit země jako Řecko, Irsko a Portugalsko. Ocitly se v obrovské krizi, v krizi eurozóny. Jsem velmi vděčná našim týmům v MMF za práci, kterou fond s těmito zeměmi odvedl. A podívejte se na ně dnes: patří mezi nejvýkonnější ekonomiky v Evropě. A jak toho dosáhly? Zatnete zuby a uděláte těžké věci. A skutečnost, že dnes stojí v čele eurozóny řecký ministr financí, potvrzuje, že politická vůle, odhodlání a schopnost provádět obtížné reformy se vyplácejí.“

V řecké vládě končí ministři zapletení do skandálu s eurodotacemi
Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis na snímku z prosince 2025

ERTNews, 10/04/2026 11:45 (GMT+2)

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

12:29Aktualizovánopřed 15 mminutami
Astronauti mise Artemis II se vrací na Zemi. Kritický bude průlet atmosférou

Astronauti mise Artemis II se vrací na Zemi. Kritický bude průlet atmosférou

před 1 hhodinou
Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

před 3 hhodinami
Tučňák císařský se stal ohroženým druhem

Tučňák císařský se stal ohroženým druhem

před 5 hhodinami
Přemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

VideoPřemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

před 10 hhodinami
Soud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

VideoSoud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

před 18 hhodinami
Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU, která zastupuje členské státy, oznámila, že schválila český plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Česko může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun). Česká strana dokument ještě v lednu upravovala, proto se schvalování protáhlo. Schválení půjčky ocenil premiér Andrej Babiš (ANO).
12:29Aktualizovánopřed 15 mminutami

Izraelské útoky v jižním Libanonu zabily devatenáct lidí

Izraelské útoky na jiholibanonské město Nabatíja v pátek zabily devatenáct lidí, píše libanonský deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Mezi oběťmi je osm civilistů a jedenáct příslušníků bezpečnostních složek. Nejméně patnáct lidí bylo zraněno. Izrael pokračuje v ostřelování jihu Libanonu den poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že chce s Libanonem v nadcházejícím týdnu zahájit přímé rozhovory, které by zahrnovaly i mírová jednání.
před 23 mminutami

Není jisté, zda mírová jednání USA a Íránu proběhnou, píší média

Nejistota stále panuje kolem na pátek či sobotu plánovaných mírových jednání mezi Spojenými státy a Íránem v pákistánském Islámábádu, píše stanice BBC. Teherán totiž dal už ve čtvrtek najevo, že účast íránských zástupců závisí na dodržování příměří ve všech oblastech Blízkého východu, včetně Libanonu. To však Izrael porušuje svými nepřestávajícími údery na cíle proíránského libanonského hnutí Hizballáh.
13:54Aktualizovánopřed 33 mminutami

Šéfka MMF zařadila Řecko mezi přední ekonomiky eurozóny

Ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová na akci fondu před jarním zasedáním označila Řecko za jednu z nejvýkonnějších ekonomik eurozóny.
před 1 hhodinou

Astronauti mise Artemis II se vrací na Zemi. Kritický bude průlet atmosférou

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončí svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletí atmosférou a potom by měla bezpečně dopadnout do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega.
před 1 hhodinou

Buckinghamský palác vystavuje oblečení královny Alžběty II.

Královská galerie Buckinghamského paláce v pátek zahájila výstavu zachycující život zesnulé královny Alžběty II. prostřednictvím jejího stylu a oblečení. Mezi přibližně třemi sty kusy vystavených předmětů jsou Alžbětiny šaty, doplňky či návrhy oblečení, nechybí ani pláštěnka, kterou se chránila před proslulým britským proměnlivým počasím, píše agentura AP. Británie se tak připravuje na oslavy stého výročí narození bývalé královny, které připadá na 21. dubna.
před 1 hhodinou

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Ruské úřady v pátek téměř úplně zablokovaly komunikační platformu Telegram. Úroveň anomálií, svědčící o blokování telegramu, k ránu dosáhla 95 procent, informoval server Agentstvo. Ruské úřady podle portálu nyní blokují Telegram dokonce přísněji než západní aplikace pro zasílání zpráv WhatsApp nebo Signal.
před 3 hhodinami

Ukrajina tvrdí, že zasáhla vlajkovou loď ruské Černomořské floty

Ukrajina pokračuje v útocích na plavidla ruského Černomořského loďstva. Tento týden uvedla, že zasáhla fregatu Admiral Makarov, která je jeho vlajkovou lodí. Kyjev dále tvrdí, že se mu podařilo vyřadit z provozu poslední železniční trajekt, který skrz Kerčský průliv zásoboval ruské síly na okupovaném Krymu.
před 4 hhodinami
Načítání...