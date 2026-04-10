Šéfka MMF zařadila Řecko mezi přední ekonomiky eurozóny

Ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová na akci fondu před jarním zasedáním označila Řecko za jednu z nejvýkonnějších ekonomik eurozóny.
Zvlášť zmínila také řeckého ministra hospodářství a financí Kyriakose Pierrakakise a uvedla, že jeho zvolení do čela euroskupiny (zasedání ministrů financí eurozóny, pozn. red.) potvrzuje obnovení důvěryhodnosti země a její posílenou přítomnost v jádru evropského dění.
V souvislosti s krizí uplynulé dekády a obtížnými reformami, které byly provedeny, Georgievová zdůraznila, že pokrok Řecka je ukázkovým příkladem toho, jak mohou politická vůle, důslednost a odhodlání ke změně vést k výraznému zotavení.
Šéfka MMF uvedla: „Chtěla bych zvlášť zmínit země jako Řecko, Irsko a Portugalsko. Ocitly se v obrovské krizi, v krizi eurozóny. Jsem velmi vděčná našim týmům v MMF za práci, kterou fond s těmito zeměmi odvedl. A podívejte se na ně dnes: patří mezi nejvýkonnější ekonomiky v Evropě. A jak toho dosáhly? Zatnete zuby a uděláte těžké věci. A skutečnost, že dnes stojí v čele eurozóny řecký ministr financí, potvrzuje, že politická vůle, odhodlání a schopnost provádět obtížné reformy se vyplácejí.“
ERTNews, 10/04/2026 11:45 (GMT+2)
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.