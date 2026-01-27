Důležité
Indie a EU uzavřely obří obchodní dohodu Zobrazit

Indie a EU uzavřely obří obchodní dohodu


27. 1. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Indický premiér Nárendra Módí a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámili v úterý ráno uzavření přelomové obchodní dohody mezi Indií a Evropskou unií. Dohoda je největší, jakou kdy obě strany uzavřely, přichází po téměř dvou desetiletích přerušovaných jednání a v době, kdy se obě strany snaží snížit závislost na proměnlivých vztazích se Spojenými státy, připomínají agentury. Dohoda zahrnuje přibližně 25 procent globálního HDP a zhruba třetinu světového obchodu.

„Byla podepsána velká dohoda mezi Evropskou unií a Indií,“ prohlásil Módí podle agentury Reuters. „Lidé po celém světě ji budou nazývat matkou všech dohod,“ dodal. Von der Leyenová potvrdila uzavření dohody v zápětí.

Očekává se, že Módí a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová na úterním společném summitu oznámí podrobnosti dohody. K jejímu formálnímu podpisu má dojít po právním posouzení, které by mělo trvat pět až šest měsíců, a dohoda by mohla být implementována do jednoho roku, uvedl podle agentury Reuters indický vládní úředník obeznámený s detaily záležitosti.

Hodnota vzájemného obchodu mezi Indií a EU v loňském fiskálním roce, tedy za rok do konce března 2025, činila 136,5 miliardy dolarů (2,8 bilionu korun).

EU před několika dny podepsala důležitou dohodu s jihoamerickým blokem Mercosur a loni uzavřela obchodní dohody s Indonésií, Mexikem a Švýcarskem. Indie ve stejném období uzavřela dohody s Británií, Novým Zélandem a Ománem.

EU a Mercosur podepsaly obchodní dohodu
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová si podává ruku s paraguayským prezidentem Santiagem Peňou, vedle nich stojí předseda Evropské rady António Costa (vlevo) a argentinský prezident Javier Milei (vpravo)

Výběr redakce

Indie a EU uzavřely obří obchodní dohodu

Indie a EU uzavřely obří obchodní dohodu

07:32Aktualizovánopřed 3 mminutami
Nájmy jsou zase dražší, loni vzrostly o šest procent

Nájmy jsou zase dražší, loni vzrostly o šest procent

před 1 hhodinou
Terénní velitel ICE byl dle médií odvolán. Washington to popírá

Terénní velitel ICE byl dle médií odvolán. Washington to popírá

00:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Poslanci projednají stavební novelu či přerozdělení peněz mezi pojišťovnami

Poslanci projednají stavební novelu či přerozdělení peněz mezi pojišťovnami

před 4 hhodinami
Francie se přiblížila zákazu sociálních sítí dětem mladším patnácti let

Francie se přiblížila zákazu sociálních sítí dětem mladším patnácti let

před 8 hhodinami
Na koho donášel Klempíř? Reportéři ČT řešili dosud neznámé příběhy z archivu StB

Na koho donášel Klempíř? Reportéři ČT řešili dosud neznámé příběhy z archivu StB

před 9 hhodinami
Zimní bouře v USA má přes dvacet obětí

Zimní bouře v USA má přes dvacet obětí

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Izraelské jednotky v Pásmu Gazy našly tělo posledního rukojmího

Izraelské jednotky v Pásmu Gazy našly tělo posledního rukojmího

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Indie a EU uzavřely obří obchodní dohodu

Indický premiér Nárendra Módí a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámili v úterý ráno uzavření přelomové obchodní dohody mezi Indií a Evropskou unií. Dohoda je největší, jakou kdy obě strany uzavřely, přichází po téměř dvou desetiletích přerušovaných jednání a v době, kdy se obě strany snaží snížit závislost na proměnlivých vztazích se Spojenými státy, připomínají agentury. Dohoda zahrnuje přibližně 25 procent globálního HDP a zhruba třetinu světového obchodu.
07:32Aktualizovánopřed 3 mminutami

Nájmy jsou zase dražší, loni vzrostly o šest procent

Nájmy dál rostou. V závěru loňského roku lidé platili průměrně o šest procent více než rok předtím. Nejvíce zdražovali majitelé v Brně, Olomouci, Praze a Hradci Králové. Naopak na severu Čech a v Moravskoslezském kraji ceny spíš stagnují, v menších obcích dokonce klesly. Do deseti procent by mohlo nájemné zdražovat i letos, opět ale záleží na lokalitě, standardu a na velikosti nemovitosti.
před 1 hhodinou

Trump zvýšil cla na část zboží z Jižní Koreje, protože ještě neschválila dohodu

Americký prezident Donald Trump navýšil na 25 procent dovozní cla mimo jiné na automobily, dřevo a léčiva z Jižní Koreje. Zdůvodnil to tím, že jihokorejský parlament dosud neschválil loni oznámený obchodní rámec se Spojenými státy. S odkazem na jeho příspěvek na sociální síti to napsala agentura AP. Jižní Korea už podle agentury Reuters uvedla, že do USA brzy vyšle své zástupce, aby o celé záležitosti jednali s příslušnými americkými představiteli.
před 2 hhodinami

Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun

Kabinet Andreje Babiše (ANO) na pondělním zasedání schválil státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Vláda na zákonu pracovala od prosincového jmenování, ve sněmovně předtím odmítla návrh předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS) se schodkem 286 miliard. Poslanci by aktuální návrh měli finálně schvalovat 11. března. Opozice výši deficitu kritizuje.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Státy EU schválily zákaz dovozu ruského plynu, Maďarsko a Slovensko byly proti

Členské státy Evropské unie v pondělí definitivně schválily postupný zákaz dovozu plynu z Ruska, oznámila Rada EU. Dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) podle nařízení skončí nejpozději k 1. lednu 2027, dovoz potrubního plynu bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027. Proti hlasovaly Slovensko a Maďarsko.
před 20 hhodinami

Cena zlata poprvé překročila pět tisíc dolarů za unci

Cena zlata poprvé překročila hranici pěti tisíc dolarů (102 tisíc korun) za troyskou unci (31,1 gramu). Napsala o tom agentura Reuters. Analytici vzhledem k současnému geopolitickému napětí ve světě očekávají další růst, který by v letošním roce mohl dosáhnout hodnoty 5500 dolarů (112 tisíc korun) za unci.
včera v 02:37

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali vliv Trumpovy politiky na obchod s USA

Rok vlády Donald Trumpa přinesl spoustu změn, včetně nejistoty a nových obchodních pravidel spojených s vyššími dovozními poplatky. O tom, jak Trumpova politika mění obchodování českých firem s USA, v Událostech, komentářích z ekonomiky debatovali místopředseda Republican Overseas Czech Republic Marek Koten, ekonom Petr Bartoň a spoluvlastník firmy Eduard Model Accessories Vladimír Šulc. Debatou provázeli Nina Ortová a Jakub Musil. Dalším tématem pořadu byl vstup firmy Czechoslovak Group (CSG) na burzu a využívání bankovní identity v Česku.
25. 1. 2026

Domovy pro seniory odsouvají kvůli rozpočtovému provizoriu investice

Řada domovů pro seniory i dalších sociálních zařízení odkládá investice a někde se obávají i o mzdy. Nevědí totiž, kolik peněz letos dostanou na provoz. Většina je závislá na veřejných zdrojích. Kvůli rozpočtovému provizoriu ale teď stát může každý měsíc hospodařit nanejvýš s dvanáctinou loňského rozpočtu.
24. 1. 2026
Načítání...