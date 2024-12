Dodavatele autosoučástek trápí méně objednávek, začali propouštět

Problémy evropských výrobců v automobilovém průmyslu zasáhly i dodavatele tohoto odvětví, včetně těch z Česka. Ti často vyváží třeba do Německa, jenže tamní odběratelé snižují své objednávky. Výrobce mimo jiné brzdí vysoké náklady nebo konkurence z Číny. Společnosti proto začaly propouštět a v některých případech plánují v dalším škrtání pozic pokračovat.

A právě situace v automobilovém průmyslu jí teď přidělává problémy. Viníkem je podle podniku i politika Evropské unie. „Situace kolem čisté energie – ta nám způsobuje to, že zakázky, které se týkají spalovacích motorů, nám logicky poklesávají, a ty, které máme nasmlouvány a zainvestovány pro elektromobilitu, tak ty nenabíhají,“ stěžuje si generální ředitel Miroslav Dvořák.

Strojírensko-slévárenská firma Motor Jikov je jedním z největších zaměstnavatelů na jihu Čech – vyrábí součástky pro automobilový průmysl s obratem 1,7 miliardy korun ročně. Její tradice sahá až do doby před více než 120 lety. Své výrobky společnost dodává především do zahraničí.