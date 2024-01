Daňové zatížení kvůli vládnímu balíčku vzroste

Každé zvýšení daňového zatížení o jednu desetinu procenta vůči HDP přitom znamená růst výběru daní o téměř osm miliard. Prioritou ministra financí přesto zůstává, aby do konce volebního období kleslo daňové zatížení vůči HDP zpátky na úroveň roku 2021.

„Zatím to vypadá, že bude hodně podobné jako na konci roku 2021. Ale nejvíce to ovlivní, jak poroste česká ekonomika. Je to jedna z věcí, na které nám mimořádně záleží,“ ujišťuje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Souběžně s tím chceme dodržet také to, že budeme dále konsolidovat veřejné finance,“ dodává předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Nevěřím tomu, že by to vláda mohla uřídit, ale může se stát, že se jí to prostě stane,“ připouští místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová.