Konsolidační balíček jen zvyšuje daně, inflace vládě vyhovuje, míní Fiala z SPD. Skopeček to odmítá

Skopeček doufá, že období drahoty končí, trend je podle něj jasný a zřejmý. Růst nominálních mezd bude podle něj s velkou pravděpodobností vyšší než míra inflace. „Po těch dvou nešťastných letech, kdy nominální mzdy rostly pomaleji než míra inflace, tedy kdy se snižovala životní úroveň, zažijeme opak,“ slibuje. Nastartuje se podle něj i spotřeba domácností.

Fiala doufá, že skončilo „šílené zdražování“, které Česko zažilo v loňském roce. Podotkl, že skutečně všechny analýzy říkají, že inflace zpomaluje, jakkoliv není tak optimistický jako ČNB, jejíž cíl je na hodnotě kolem dvou procent. „Obávám se, že míra inflace se bude držet v letošním roce mezi třemi a pěti procenty,“ prohlásil.

Za zpomalením inflace v závěru roku stojí podle statistiků zvolnění růstu cen potravin. Některé dokonce meziročně zlevnily – třeba vejce zhruba o třicet procent a mléko o 28 procent. Podle obchodníků nové ceníky dodavatelů nenaznačují změnu trendu ani na začátku tohoto roku. Statistiku navíc ovlivnil takzvaný úsporný tarif, tedy plošná pomoc státu s cenami energií od října do prosince 2022. Bez jeho započtení by inflace byla ještě nižší.

Podle Skopečka zafungovala i politika ČNB, kdy klesání inflace jde na vrub zvyšování úrokových sazeb. Podle něj nikdy v ekonomické historii nešlo zkrotit inflaci, aniž by se to dotklo lidí a firem. Kdyby sazby ČNB nezvyšovala, inflace by byla prý vyšší a trvala by delší dobu. S tím souhlasil i Fiala, podle něhož byly kroky ČNB v boji proti inflaci nejdůležitější.