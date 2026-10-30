ČEZ zdraží od nového roku elektřinu i plyn

Energetická společnost ČEZ v příštím roce zdraží 1,6 milionu zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou dodávky elektřiny i plynu. Nové ceny začnou platit od začátku příštího roku. Energie postupně zdražují i další dodavatelé.
Cenu elektřiny bez fixace zvýší ČEZ oproti letošku o 3,5 procenta, tedy přibližně o 330 korun s DPH za spotřebovanou megawatthodinu (MWh). Cena plynu vzroste o 6,5 procenta, což je asi o 180 korun s DPH za MWh.
Zdražení se bude týkat stávajících i nových zákazníků bez závazku. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost zvýší u nejběžnější sazby D02d na 4190 korun za MWh včetně DPH. Cena za dodávku plynu domácnostem bez fixace u ČEZu bude od začátku roku 1740 korun za MWh s DPH.
Může za to napětí na trhu, tvrdí firma
Růst cen je podle ČEZu důsledkem napjaté situace na trhu. „Konflikt na Blízkém východě trvá už téměř rok a situace na trzích se bohužel neuklidňuje a nevypadá, že by se měla uklidnit ani v dohledné době,“ řekl mluvčí Ondřej Svoboda. Připomněl, že velkoobchodní cena elektřiny na burze od začátku roku vzrostla přibližně o 75 procent a plynu o 140 procent.
V době rostoucích cen spotřebitelé podle společnosti stále častěji vyhledávají zejména stabilní dodavatele. ČEZ tak uzavírá výrazně více smluv než před íránskou krizí. „Roste i zájem o fixace, především na dva a tři roky,“ dodal Svoboda.
Reagují i další dodavatelé
Ceníky energií postupně zdražují i další dodavatelé. V řádech stovek korun za MWh letos zvýšily ceny svých fixovaných produktů například společnosti innogy, E.ON, Pražská energetika, MND, Pražská plynárenská nebo Centropol. Někteří z nich během roku i opakovaně. Ceny fixací některých produktů na konci srpna zvyšoval i ČEZ.
Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh se ve středu poprvé od prosince 2022 krátce dostala na úroveň 100 eur za megawatthodinu. Energie začaly prudce zdražovat po zahájení konfliktu na Blízkém východě, který začal poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán.