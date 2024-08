Ekonomika má problémy, míní Skopeček. Vláda musí dle Fialy z SPD víc šetřit

Že se jedná jen o drobný výkyv, si myslí i Fiala. „V podstatě se inflace pohybuje kolem inflačního cíle, takže mě to ponechává zatím klidným,“ prohlásil. Obává se ale některých proinflačních tlaků, které mohou nastat, třeba růstu cen ropy nebo plynu, které jdou v současnosti nahoru i kvůli situaci na Ukrajině. Odpovědná rozpočtová politika také podle něj do budoucna nebude jednoduchá.

Jak zlepšit stav ekonomiky

Podle Skopečka nedosahuje česká ekonomika svého potenciálu a trpí strukturálními problémy, což se podepisuje i na jejím současném pomalém růstu. „Firmy málo investují, lidé utrácet nechtějí,“ popsal. Myslí si, že rozpočtová politika vlády optimismus v ekonomice o moc zvýšit nemůže, politici by ale mohli třeba dávat více peněz do veřejných investic. „Spíše sázím na ty soukromé, nikoliv veřejné investice,“ přiznal však Skopeček.

„Vláda by měla dělat odpovědnou rozpočtovou politiku,“ zmínil dále Fiala. Sám vidí ale potíže české ekonomiky také v jejím zaměření na vývoz. „Jsme velmi proexportní ekonomika, velmi navázaná na Německo,“ zmínil s tím, že do značné míry kopíruje česká ekonomika cykly té německé. „Jestliže se Německo dostává do recese, nám se ekonomika bude zvedat velmi obtížně,“ domnívá se. Podle Fialy se Česko příliš orientovalo na západní země a mělo by hledat i jiné exportní trhy, například v Asii.

Vládě se daří schodek rozpočtu snižovat asi o 17 miliard ročně, což považuje Fiala za málo. „Vláda by měla přidat a podle mého názoru více šetřit,“ prohlásil. Konkrétně by měla prý snížit výdaje na provoz státu, který má Fiala za „přebujelý“.

Skopeček připustil, že by mohl schodek rozpočtu klesat rychleji, ale poznamenal, že ve vládní koalici jsou strany, které jsou prý méně rozpočtově odpovědné než třeba jeho strana ODS, proto se shoda na větším šetření hledá těžko. Podle něj je dobře, že se alespoň po letech trend utrácení změnil a současný kabinet začal rozpočet konsolidovat, ačkoliv pomaleji, než by se mu samotnému zamlouvalo.