Ceny benzinu a nafty poprvé od začátku bojů v Íránu klesly

Průměrná cena pohonných hmot v Česku v mezitýdenním srovnání poprvé od počátku bojů na Blízkém východě klesla. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 41,37 koruny, před týdnem byl o 26 haléřů dražší. Nafta od té doby zlevnila o 3,72 koruny na průměrných 44,51 koruny za litr, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Ministerstvo financi od minulého týdne kvůli vysokým cenám paliv denně stanovuje pro čerpací stanice jejich maximální ceny. Vláda k tomuto opatření přistoupila kvůli výraznému zdražení pohonných hmot v souvislosti s blízkovýchodních konfliktem, který začal 28. února americko-izraelským útokem na Írán, který pak napadl okolní země. Na začátku dubna vláda rozhodla také o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu.
Před konfliktem mohli řidiči v Česku natankovat Natural 95 v průměru za 33,60 koruny za litr a diesel je vyšel na zhruba 33 korun. V meziročním srovnání je benzin nyní o téměř sedm korun na litru dražší a nafta přibližně o 11 korun.
Jako maximální prodejní cenu nafty stát pro čtvrtek stanovil 43,50 korun za litr a benzinu 41,59 koruny za litr. Minulý čtvrtek mohly čerpací stanice prodávat naftu maximálně za 49,40 koruny a benzin za 43,05 koruny.
Mezi regiony nejlevnější benzin koupí řidiči v Moravskoslezském kraji, kde za litr dají v průměru 41,26 koruny. Nafta je nejlevnější v Karlovarském kraji, tamní pumpy ji prodávají průměrně za 44,42 koruny. Nejdražší benzin zůstává u pražských čerpacích stanic, které ho nabízí v průměru za 41,55 koruny. V předchozích týdnech byl v Praze i nejdražší diesel, nově eviduje CCS jeho nejvyšší průměrné ceny na Vysočině. V průměru tam vyjde na 44,58 koruny.
Ceny paliv budou nyní stagnovat, míní analytici
Analytici oslovení tiskovou agenturou ČTK však míní, že ceny pohonných hmot budou v příštích dnech stagnovat a výrazné zlevňování je zatím stále v nedohlednu.
Za čtvrtečním poklesem cen stojí podle analytika XTB Jiřího Tylečka primárně vládní zastropování cen u pohonných hmot. Paliva by však podle něj vzhledem k současné situaci na trhu zlevňovala i bez státního zásahu.
„Jsme svědky poklesu nervozity kvůli situaci na Blízkém východě. Je však důležité si uvědomit, že pokles cen táhne především naděje na brzké řešení konfliktu. Nestojí za ním tedy reálná změna stavu, která by řešila přerušení dodávek ropy a ropných produktů z oblasti Perského zálivu,“ vysvětlil.
Situace na trhu ale i přes poslední pokles cen zůstává podle analytiků napjatá, zejména pak u nafty. Analytik Purple Trading Petr Lajsek upozornil, že některé čerpací stanice musí nyní část svých zásob nafty prodávat pod cenou, za kterou ji na trhu v minulých týdnech nakoupily. „Není tak divu, že několik čerpacích stanic dočasně přerušilo provoz. Pokud by mělo vládní zastropování trvat déle než do konce dubna a situace na Blízkém východě zůstala vypjatá, tak může hrozit teoreticky až nedostatek nafty,“ varoval.
V nejbližších dnech analytici očekávají spíše stagnaci cen paliv, případně jen mírné zlevnění. „Výraznější pokles by vyžadoval nejen uklidnění geopolitiky, ale i reálné zlepšení situace na straně nabídky, což je zatím v nedohlednu,“ podotkl Tyleček.
Podle Lajska by cena nafty mohla v následujících dnech klesnout ke 43 korunám za litr. Naopak u benzinu předpokládá spíše stabilní cenu. „Zdá se, že některé čerpací stanice u něj kompenzují ztráty z prodeje nafty a drží marže na maximální povolené úrovni. I to by vysvětlilo fakt, proč nafta výrazně zlevňuje a benzin zůstává stabilní,“ řekl Lajsek.
Další cenový vývoj bude ale nadále ovlivněn nejen globálními ekonomickými faktory, ale především schopností zajistit plynulý tok ropy přes klíčové strategické oblasti, jako je Hormuzský průliv, připomněl šéf Malcom Finance Jaroslav Ton. Vliv podle něj budou mít také případná další vládní opatření, která mohou ovlivnit konečné ceny pro spotřebitele.
Česko zůstává v evropském srovnání mezi levnějšími trhy. V předchozích týdnech se ovšem země výrazně posunula směrem k cenovému průměru EU. Nafta je v současnosti v Česku osmá nejlevnější v EU. „Nejnižší ceny pohonných hmot mají momentálně řidiči na Maltě, v Maďarsku a na Slovensku. Naopak nejdražší naftu tankují řidiči v Nizozemsku a Dánsku,“ popsal Tyleček.
U benzinu je Česko deváté nejlevnější. Nejnižší ceny jsou na Maltě, v Polsku a Bulharsku. „Na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku jsou ceny nafty i benzinu aktuálně nižší než v Česku,“ dodal Tyleček.