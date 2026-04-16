Ceny benzinu a nafty poprvé od začátku bojů v Íránu klesly


16. 4. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Průměrná cena pohonných hmot v Česku v mezitýdenním srovnání poprvé od počátku bojů na Blízkém východě klesla. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 41,37 koruny, před týdnem byl o 26 haléřů dražší. Nafta od té doby zlevnila o 3,72 koruny na průměrných 44,51 koruny za litr, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Ministerstvo financi od minulého týdne kvůli vysokým cenám paliv denně stanovuje pro čerpací stanice jejich maximální ceny. Vláda k tomuto opatření přistoupila kvůli výraznému zdražení pohonných hmot v souvislosti s blízkovýchodních konfliktem, který začal 28. února americko-izraelským útokem na Írán, který pak napadl okolní země. Na začátku dubna vláda rozhodla také o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu.

Před konfliktem mohli řidiči v Česku natankovat Natural 95 v průměru za 33,60 koruny za litr a diesel je vyšel na zhruba 33 korun. V meziročním srovnání je benzin nyní o téměř sedm korun na litru dražší a nafta přibližně o 11 korun.

Jako maximální prodejní cenu nafty stát pro čtvrtek stanovil 43,50 korun za litr a benzinu 41,59 koruny za litr. Minulý čtvrtek mohly čerpací stanice prodávat naftu maximálně za 49,40 koruny a benzin za 43,05 koruny.

Mezi regiony nejlevnější benzin koupí řidiči v Moravskoslezském kraji, kde za litr dají v průměru 41,26 koruny. Nafta je nejlevnější v Karlovarském kraji, tamní pumpy ji prodávají průměrně za 44,42 koruny. Nejdražší benzin zůstává u pražských čerpacích stanic, které ho nabízí v průměru za 41,55 koruny. V předchozích týdnech byl v Praze i nejdražší diesel, nově eviduje CCS jeho nejvyšší průměrné ceny na Vysočině. V průměru tam vyjde na 44,58 koruny.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na schůzi Poslanecké sněmovny, 14. dubna 2026

Ceny paliv budou nyní stagnovat, míní analytici

Analytici oslovení tiskovou agenturou ČTK však míní, že ceny pohonných hmot budou v příštích dnech stagnovat a výrazné zlevňování je zatím stále v nedohlednu.

Za čtvrtečním poklesem cen stojí podle analytika XTB Jiřího Tylečka primárně vládní zastropování cen u pohonných hmot. Paliva by však podle něj vzhledem k současné situaci na trhu zlevňovala i bez státního zásahu.

„Jsme svědky poklesu nervozity kvůli situaci na Blízkém východě. Je však důležité si uvědomit, že pokles cen táhne především naděje na brzké řešení konfliktu. Nestojí za ním tedy reálná změna stavu, která by řešila přerušení dodávek ropy a ropných produktů z oblasti Perského zálivu,“ vysvětlil.

Ropný tanker, ilustrační snímek

Situace na trhu ale i přes poslední pokles cen zůstává podle analytiků napjatá, zejména pak u nafty. Analytik Purple Trading Petr Lajsek upozornil, že některé čerpací stanice musí nyní část svých zásob nafty prodávat pod cenou, za kterou ji na trhu v minulých týdnech nakoupily. „Není tak divu, že několik čerpacích stanic dočasně přerušilo provoz. Pokud by mělo vládní zastropování trvat déle než do konce dubna a situace na Blízkém východě zůstala vypjatá, tak může hrozit teoreticky až nedostatek nafty,“ varoval.

V nejbližších dnech analytici očekávají spíše stagnaci cen paliv, případně jen mírné zlevnění. „Výraznější pokles by vyžadoval nejen uklidnění geopolitiky, ale i reálné zlepšení situace na straně nabídky, což je zatím v nedohlednu,“ podotkl Tyleček.

Podle Lajska by cena nafty mohla v následujících dnech klesnout ke 43 korunám za litr. Naopak u benzinu předpokládá spíše stabilní cenu. „Zdá se, že některé čerpací stanice u něj kompenzují ztráty z prodeje nafty a drží marže na maximální povolené úrovni. I to by vysvětlilo fakt, proč nafta výrazně zlevňuje a benzin zůstává stabilní,“ řekl Lajsek.

Martin Kupka

Další cenový vývoj bude ale nadále ovlivněn nejen globálními ekonomickými faktory, ale především schopností zajistit plynulý tok ropy přes klíčové strategické oblasti, jako je Hormuzský průliv, připomněl šéf Malcom Finance Jaroslav Ton. Vliv podle něj budou mít také případná další vládní opatření, která mohou ovlivnit konečné ceny pro spotřebitele.

Česko zůstává v evropském srovnání mezi levnějšími trhy. V předchozích týdnech se ovšem země výrazně posunula směrem k cenovému průměru EU. Nafta je v současnosti v Česku osmá nejlevnější v EU. „Nejnižší ceny pohonných hmot mají momentálně řidiči na Maltě, v Maďarsku a na Slovensku. Naopak nejdražší naftu tankují řidiči v Nizozemsku a Dánsku,“ popsal Tyleček.

U benzinu je Česko deváté nejlevnější. Nejnižší ceny jsou na Maltě, v Polsku a Bulharsku. „Na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku jsou ceny nafty i benzinu aktuálně nižší než v Česku,“ dodal Tyleček.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Banky poskytly v březnu hypotéky za 55,4 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny poskytly v březnu hypoteční úvěry za 55,4 miliardy korun, což je o 37 procent více než před měsícem a o 69 procent více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o 36 procent na 40,3 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru nepatrně klesly na 4,43 procenta z únorových 4,46 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
před 7 hhodinami

Colt CZ vstoupil na burzu v Amsterdamu, následuje tak další tuzemské firmy

Další česká firma vstoupila na burzu v Amsterdamu, která patří k nejvýznamnějším v Evropě. Od středy se na ní začalo obchodovat s akciemi Coltu CZ. Zbrojovka tak následuje ty tuzemské společnosti, které zamířily na zahraniční trhy už dříve. Podle generálního ředitele Colt CZ Group Radka Musila jde o důležitý milník pro firmu.
před 15 hhodinami

Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

Europoslanci navrhují, aby v rámci úprav systému emisních povolenek ETS 2 byly ze systému vyňaty budovy určené k bydlení, ceny povolenek by pak měly být zastropovány na 45 eurech (asi 1100 korunách) za tunu oxidu uhličitého, a to v cenách za letošní rok. Návrh vyjednávací pozice Evropského parlamentu (EP) ve středu schválil výbor pro životní prostředí (ENVI). Zpravodajkou návrhu je europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z nejsilnější Evropské lidové strany (EPP).
před 17 hhodinami

Reuters: USA neprodloužily výjimku ze sankcí na nákup ruské ropy

Spojené státy neprodloužily dočasné povolení zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech, uvedla agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Třicetidenní sankční výjimka, kterou USA zavedly v březnu s cílem stabilizovat trhy s energiemi po vypuknutí války na Blízkém východě, vypršela v sobotu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že USA protiruské sankce rozšiřují.
včeraAktualizovánovčera v 07:17

Úřad ukázal mapu akceleračních zón. Je jich méně, než se původně plánovalo

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo mapu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie, které mají v budoucnu urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. Napříč Českem jde o 94 oblastí, což je o 16 méně oproti původnímu záměru. Podle vládních představitelů jde zatím pouze o pracovní návrh, ke kterému se ještě mohou vyjádřit kraje, obce i veřejnost.
14. 4. 2026

Nemá to určovat aparát za zdmi úřadu, řekl Kupka k návrhu vlády na regulaci cen paliv

„Je to opravdu nástroj socialistického plánování, jak jsme to zažili. Ceny přece nemá určovat aparát vlády za zdmi nějakého úřadu. Ceny mají reagovat na reálný vývoj na trhu,“ řekl předseda ODS Martin Kupka k návrhu vlády na regulaci cen pohonných hmot. Kupka sdělil, že lepší volbou je snížení spotřební daně, a připomněl, že jeho strana to navrhla již 10. března, ale kabinet podle něj zaspal. „Je jasné, že se vysoké ceny (paliv) budou promítat dál do cen potravin,“ dodal. Moderátor Daniel Takáč se Kupky v Interview ČT24 zeptal i na vládní návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. „Je potřeba uchránit především nezávislost těchto médií,“ sdělil lídr občanských demokratů.
14. 4. 2026

Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

Čínský tanker, který podléhá sankcím Spojených států, navzdory americké blokádě proplul Hormuzským průlivem. Podle agentury Reuters to ukazují údaje o lodní dopravě od poskytovatelů dat LSEG, MarineTraffic a Kpler. Je to první loď, která touto vodní cestou proplula a opustila Perský záliv od začátku americké blokády tohoto strategického námořního bodu. Za první den blokády íránských přístavů neproplula podle velení americké armády CENTCOM jediná loď.
14. 4. 2026Aktualizováno14. 4. 2026
Načítání...