Zrychlení investic i dostupnost předškolní péče. K návrhům na podporu hospodářství se vyjádřila ministerstva

K sedmatřiceti návrhům na podporu českého hospodářství se už vyjádřila všechna ministerstva. Opatření doporučila Národní ekonomická rada vlády. Teď čeká, kolik z nich získá podporu všech vládních stran. Jejich definitivní seznam by mohl být hotový do několika týdnů.

Na rozestavěné dálnici D35 nyní silničáři pracují na dvaatřiceti kilometrech. Do konce roku to má být dvojnásobek také díky financování formou PPP, tedy spoluprací soukromého sektoru a státu. To doporučuje NERV jako jedno z prorůstových opatření. Poradní orgán vlády už má ke všem sedmatřiceti návrhům stanoviska ministerstev.



„Ne vždycky se potkávají, přece jen od toho máme více ministerstev. Teď je potřeba je zkompilovat dohromady do preferencí za celou vládu,“ míní ekonom a člen NERV Dominik Stroukal.

„Jednání probíhají o zákoníku práce nebo o některých daňových otázkách,“ uvádí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Rada také doporučuje zajistit dostupnost předškolní péče, změnit systém sociálních dávek, aby lidi více motivoval k práci, nebo třeba snížit počet lidí v předlužení. Vyzývá i ke zrychlení investic.

Opatření chce koalice projednávat před prázdninami



„Asi 70 procent opatření podporujeme. Máme k nim nadšení nebo třeba i vlažný souhlas,“ říká předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Je celá řady priorit, které my prosazujeme dlouhodobě. Zmínil bych třeba jednotné inkasní místo nebo prevenci v rámci zdravotnictví,“ dodává předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.



„Lepší služební zákon, který umožní lepší flexibilitu v zaměstnávání lidí ve státní sféře, který dokáže přilákat do státní sféry odborníky,“ vyjmenovává ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).



Opatření, na kterých se shodnou i ostatní vládní strany, chtějí zástupci koalice začít ve sněmovně projednávat ještě před prázdninami. „Aby bylo druhé čtení v září, říjnu, abychom to stihli tak, aby všechna opatření mohla být účinná od prvního ledna příštího roku,“ říká místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Michael Kohajda.