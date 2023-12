ŽIVĚ: Senátoři rozhodnou o nových ústavních soudcích. Dolanská Bányaiová narazila ve výboru

Dolanská Bányaiová se před ústavně-právním výborem vyslovila například pro úpravu práv stejnopohlavních párů, řekla také, že „Ústavní soud by neměl být názorovým monolitem“. Senátor Pavel Fischer (nezař.) upozornil, že v motivačním dopise senátorům sdělila, že by chtěla na Ústavní soud přinést optiku národnostních menšin. Ona sama zdůraznila, že nemá ambici pouštět se do „manipulace poukázáním na menšinovou přináležitost“, ale deklarovat schopnosti lépe se vcítit do sporů týkajících se menšin.

Že mu nevyhovují postoje kandidátky, dal najevo například místopředseda ústavně-právního výboru Michael Canov (SLK). Nadšen byl naopak ze Zdeňka Kühna. Ten při slyšení ve výboru prohlásil, že si nemyslí, že by měla být v ústavě úprava manželství, nevadilo by mu však, kdyby v ní byla garance platby v hotovosti. Za důležitější však považuje možnou úpravu kontrasignace prezidentských milostí nebo procesu jmenování členů bankovní rady České národní banky.

„Přesvědčil mě nejen tím, co jsem nastudoval předtím, ale i přímo na jednání ústavně-právního výboru, že bude výborným soudcem Ústavního soudu,“ podotkl Canov.