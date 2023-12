Oba senátní výbory podpořily Zdeňka Kühna na ústavního soudce, Lucii Dolanskou Bányaiovou jeden

Profesní rozmanitost je podle Kühna tím, co by mohl u Ústavního soudu využít. Ústavní soud by podle něj měl mít právo zrušit jako protiústavní i ústavní zákon, pokud by byl v rozporu se základními náležitostmi demokratického právního státu. Vztahovat by se to podle Kühna mohlo například i na zrušení Ústavního soudu, což by „narušilo tvrdé jádro ústavnosti“. Ústavu by soudce měnil jen výjimečně a odůvodněně.

Rozhodnutí prezidenta o amnestiích by Ústavní soud měl mít právo zrušit jen „velmi výjimečně“, pokud by například hlava státu udělila milost sama sobě, uvedl Kühn. Úpravu manželství by ústava obsahovat neměla, mohla by být ale rozšířena o „garanci“ platby v hotovosti, míní. Za důležitější považuje možnou úpravu kontrasignace prezidentských milostí nebo procesu jmenování členů bankovní rady ČNB. Ke stručnosti zdůvodnění svých soudcovských verdiktů Kühn uvedl, že to neznamená pohrdání, ale snahu učinit rozhodnutí „maximálně srozumitelné“.