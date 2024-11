ŽIVĚ: Poslanci schválili zákon o integračním sociálním podniku

Poslanci od rána schvalují zákony ve třetím čtení. Šlo třeba o zákon o integračním sociálním podniku, který již zákonodárci podpořili. Úkolem takovýchto podniků bude připravovat znevýhodněné pracovníky na nástup do běžné práce a stát jim za to bude poskytovat příspěvky. Integrační sociální podniky by mohly zakládat například kraje nebo obce k řešení místních problémů s nezaměstnaností znevýhodněných lidí. Předlohu teď dostanou k posouzení senátoři.

Integrační sociální podnik by měl mít podle návrhu aspoň třicet procent znevýhodněných zaměstnanců. Zaměstnávat by měl lidi například bez vzdělání, vyššího věku, azylanty, pečující o nemohoucí blízké, dlužníky v exekucích, dlouhodobě nezaměstnané nebo například mladé po škole, osoby bez přístřeší, po odchodu z dětského domova či po propuštění z vězení, a to nejvýše dva roky. Výjimku z této lhůty budou mít lidé nad šedesát let nebo lidé se zdravotním postižením. Jednou z podmínek je současně to, že znevýhodněná osoba byla po stanovenou dobu evidovaná jako uchazeč u úřadu práce.

Status integračního sociálního podniku bude přiznávat ministerstvo práce. Jednou z podmínek bude to, že podnik nebude mít nedoplatky u finančního nebo celního úřadu ani na pojistném. Také nebude smět být v insolvenci nebo v likvidaci. Nesmí jít o firmu, která podniká v hazardu. Registr podniků povede ministerstvo práce.